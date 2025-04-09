Арсенал пожертвует тремя игроками ради новых звезд. Среди них есть украинец

Лондонский «Арсенал» определился с трансферными планами на лето 2025 года.

По информации испанского издания todofichajes, канониры планируют подписать трех футболистов: полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди, вингера «Атлетика» Нико Уильямса и нападающего «Спортинга» Виктора Дьокереша.

На входящие трансферы лондонский клуб готов потратить 230 миллионов евро, но для этого команде придется продать нескольких игроков. В список футболистов, которыми клуб пожертвует ради обновления состава, вошли защитники Киран Тирни и Александр Зинченко, а также вингер Леандро Троссард.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» определился с ценником на Александра Зинченко.