Арсенал пожертвует тремя игроками ради новых звезд. Среди них есть украинец
Лондонцы попытаются заработать на Александре Зинченко
Лондонский «Арсенал» определился с трансферными планами на лето 2025 года.
По информации испанского издания todofichajes, канониры планируют подписать трех футболистов: полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди, вингера «Атлетика» Нико Уильямса и нападающего «Спортинга» Виктора Дьокереша.
На входящие трансферы лондонский клуб готов потратить 230 миллионов евро, но для этого команде придется продать нескольких игроков. В список футболистов, которыми клуб пожертвует ради обновления состава, вошли защитники Киран Тирни и Александр Зинченко, а также вингер Леандро Троссард.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» определился с ценником на Александра Зинченко.
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