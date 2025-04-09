Легенда Реала раскритиковал звезд клуба и тренера. Дал совет Анчелотти

Легендарный экс-игрок мадридского «Реала» Гути прокомментировал поражение королевского клуба в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (0:3):

«Очевидно, что лучшие игроки должны выходить на поле в самых важных играх сезона, но в данном случае мы говорим не только о Мбаппе, мы говорим о Винисиусе, мы говорим о Родриго, даже о Беллингеме. Я думаю, что, в конце концов, эти четыре игрока – те, кто должен решать судьбу матчей, но ни один из них этого не сделал. И я не знаю, скажет ли Куртуа, что он потерпел неудачу, потому что ему надо было выставить в стиеку пятерых игроков, но на оба фола он выставил четверых.

Они должны доказать, что достойны играть в основе. В футболе вы должны это доказать. И мы много раз говорили, что это не только про игру с мячом, но и про игру без мяча. Когда ты забиваешь 5 голов, возможно, вы можете позволить себе роскошь не защищаться. Но никто из них не забил 5 голов.

Я думаю, что у Анчелотти есть отличные игроки на поле, но если они не работают, то у него есть игроки на скамейке, которым он также должен доверять. Эндрик хорошо проявил себя в Кубке Испании, забил гол, но в итоге он не играл сегодня. Не знаю, почему».