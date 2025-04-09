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  4. «Будет другая игра». Защитник Реала объяснил провал в матче с Арсеналом
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 12:22 |
341
0

«Будет другая игра». Защитник Реала объяснил провал в матче с Арсеналом

Лукас Васкес рассказал о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

09 апреля 2025, 12:22 |
341
0
«Будет другая игра». Защитник Реала объяснил провал в матче с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

«Мы не играли хорошо. «Арсенал» играл отлично, создал много моментов и очень хорошо прессинговал, а мы просто не смогли найти свою игру. После перерыва мы не прибавили обороты, не смогли войти в игру и хорошо контролировать мяч. Это был не самый лучший вечер для нас.

Это тяжело, но если и есть какая-то команда в мире, которая может переломить эту ситуацию, то мы перед нашими болельщиками на своем стадионе. В среду будет совсем другая игра, и если мы будем держаться вместе, то справимся с этим», – сказал испанец.

На нашем сайте доступен обзор матча «Арсенал» – «Реал», где лондонцы не оставили шансов «сливочным».

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
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