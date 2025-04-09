«Будет другая игра». Защитник Реала объяснил провал в матче с Арсеналом

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

«Мы не играли хорошо. «Арсенал» играл отлично, создал много моментов и очень хорошо прессинговал, а мы просто не смогли найти свою игру. После перерыва мы не прибавили обороты, не смогли войти в игру и хорошо контролировать мяч. Это был не самый лучший вечер для нас.

Это тяжело, но если и есть какая-то команда в мире, которая может переломить эту ситуацию, то мы перед нашими болельщиками на своем стадионе. В среду будет совсем другая игра, и если мы будем держаться вместе, то справимся с этим», – сказал испанец.

На нашем сайте доступен обзор матча «Арсенал» – «Реал», где лондонцы не оставили шансов «сливочным».