Украинским командам придется тратить больше денег в новом сезоне

Президент Первой лиги Александр Каденко прокомментировал возвращение к предыдущему формату соревнований, когда 16 команд играли в два круга (30 матчей). Функционер признался, что финансовые расходы клубов возрастут, но они к этому готовы:

«После введения текущего формата мы уменьшили клубам время на дорогу, количество матчей и немного облегчили для них финансовое бремя. Считаю, что в то время и в тех обстоятельствах этот формат чемпионата себя оправдал.

Мы совещались с клубами, готовы ли они вернуться к привычному формату, потому что это автоматически увеличит расходы в их бюджетах. Ведь команде придется выезжать за день до матча, тратиться на гостиницу.

В конце концов, если при нынешнем разделении Первой лиги в чемпионской группе каждая команда проводила 26 матчей за сезон, а в группе на выбывание – 28, то, вернувшись в привычный формат, каждый клуб гарантированно сыграет 30 матчей. А это опять-таки более высокие финансовые затраты. Но большинство клубов сказали, что готовы к этому», – рассказал Каденко.