КУРТУА: «Я знал, что Райс хорошо бьет штрафные, но не думал, что насколько»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:3).

Арсенал – сильная команда дома, они играют в хороший футбол и несли реальную угрозу. Мы хорошо справились с этим в первом тайме и создали моменты, проведя серию контратак. Но мы забыли играть в свою игру во втором тайме, оставляли много места и не были собраны при владении мячом. Они забили два потрясающих штрафных удара, а после третьего гола мы плохо отреагировали.

3:0 – сложный счет, но мы сильны дома, и люди должны верить в эту команду, потому что мы выложимся по полной, чтобы переломить результат. Это возможно, но мы должны упорно работать и исправлять наши ошибки.

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и забил «Ливерпулю» дома, они играют в хороший атакующий футбол. Я думал, что хорошо поставил стенку в случае первого гола. Я всегда ставлю туда еще одного игрока во избежание обводного удара, но он очень хорошо пробил. Я беру на себя ответственность, ставя дополнительного игрока в стенку.

Я знал, что он хорошо бьет штрафные, но не думал, что он так сильно закручивает мяч. Что касается второго, то я не думаю, что он мог бы пробить лучше, даже пытаясь. Это были ненужные фолы, когда не было никакой опасности. Если ты знаешь, что играешь против команды, хорошо выполняющей штрафные, ты не можешь нарушать правила», – сказал Куртуа.

На нашем сайте доступен обзор матча «Арсенал» – «Реал», где лондонцы не оставили шансов «сливочным».