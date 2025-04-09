Потенциальный новичок Черноморца покинул Одессу
«Моряки» не прекращают селекционную работу ни на месяц
Как уже сообщалось, в расположении одесского «Черноморца» недавно появился полузащитник Викентий Волошин, который в осенней части нынешнего сезона играл в луганской «Заре». В команде «моряков» он находился с целью осмотра непродолжительное время, однако вскоре, как стало известно Sport.ua, вынужден был покинуть Одессу. До заключения соглашения о сотрудничестве с этим футболистом дело не дошло.
В составе «Зари» Викентий Волошин провел лишь 3 матча в осенней части сезона – против «Колоса», «Левого берега» и «Шахтера».
Ранее стала известна зарплата защитника одесситов Ярослава Ракицкого.
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