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  4. ВИДЕО. Реакция Артеты и Анчелотти на разгромное поражение Реала в ЛЧ
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 09:28 |
889
0

ВИДЕО. Реакция Артеты и Анчелотти на разгромное поражение Реала в ЛЧ

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09 апреля 2025, 09:28 |
889
0
ВИДЕО. Реакция Артеты и Анчелотти на разгромное поражение Реала в ЛЧ
Коллаж Sport.ua

Арсенал победил мадридский Реал на своем поле с разгромным счетом 3:0. Мадридцы, безусловно, выбирались и не из таких передряг, но в этот раз пролезть в полуфинал однозначно будет очень и очень сложно. «Канониры» сыграли отличный матч, Райс положил два гола со штрафных, а Мерино добил королевский клуб. Ответный поединок – 16 апреля.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Микеля Артеты и Карло Анчелотти.

ВИДЕО. Реакция Артеты и Анчелотти на разгромное поражение Реала в ЛЧ

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал видео Микель Артета Карло Анчелотти пресс-конференция
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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