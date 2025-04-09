Арсенал победил мадридский Реал на своем поле с разгромным счетом 3:0. Мадридцы, безусловно, выбирались и не из таких передряг, но в этот раз пролезть в полуфинал однозначно будет очень и очень сложно. «Канониры» сыграли отличный матч, Райс положил два гола со штрафных, а Мерино добил королевский клуб. Ответный поединок – 16 апреля.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Микеля Артеты и Карло Анчелотти.

ВИДЕО. Реакция Артеты и Анчелотти на разгромное поражение Реала в ЛЧ