Решение принял с женой. В Италии выяснили, почему Довбик не празднует голы
Причина более чем ясна
В Италии наконец выяснили, почему украинский форвард «Ромы» Артем Довбик не празднует забитые голы.
Так, журналисты в эфире DAZN перед матчем 31-го тура Серии А с туринским «Ювентусом» рассказали, что такое решение было принято 27-летним нападающим вместе с его женой Юлией.
Не праздновать результативные удары Довбик решил из-за уважения к своей стране, которая находится в состоянии войны. В Италии отметили, что нужно не забывать, что Артем в первую очередь – человек, а уже потом является футболистом, а ситуация, в которой он находится, является непростой.
Ранее итальянский журналист расхвалил Довбика за матч с «Ювентусом».
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