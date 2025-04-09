Решение принял с женой. В Италии выяснили, почему Довбик не празднует голы

В Италии наконец выяснили, почему украинский форвард «Ромы» Артем Довбик не празднует забитые голы.

Так, журналисты в эфире DAZN перед матчем 31-го тура Серии А с туринским «Ювентусом» рассказали, что такое решение было принято 27-летним нападающим вместе с его женой Юлией.

Не праздновать результативные удары Довбик решил из-за уважения к своей стране, которая находится в состоянии войны. В Италии отметили, что нужно не забывать, что Артем в первую очередь – человек, а уже потом является футболистом, а ситуация, в которой он находится, является непростой.

Ранее итальянский журналист расхвалил Довбика за матч с «Ювентусом».