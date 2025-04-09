Челси хочет переманить звезду Реала после позора с Арсеналом. Дают 120 млн

Лондонский «Челси» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «синие» видят в 24-летнем футболисте необходимого для перезапуска проекта лидера атаки и готовы предложить за него 120 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «Манчестер Сити».