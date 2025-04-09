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  4. Челси хочет переманить звезду Реала после позора с Арсеналом. Дают 120 млн
Англия
09 апреля 2025, 09:14 |
1493
0

Челси хочет переманить звезду Реала после позора с Арсеналом. Дают 120 млн

Лондонский клуб нацелился на Родриго

09 апреля 2025, 09:14 |
1493
0
Челси хочет переманить звезду Реала после позора с Арсеналом. Дают 120 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Лондонский «Челси» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «синие» видят в 24-летнем футболисте необходимого для перезапуска проекта лидера атаки и готовы предложить за него 120 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «Манчестер Сити».

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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