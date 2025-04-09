Надоел Пересу. Реал летом продаст героя двух финалов Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» летом продаст бразильского вингера Винисиуса Жуниора, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, президенту королевского клуба Флорентино Пересу надоели выходки 24-летнего футболиста. Также он не видит смысла от его нахождения в клубе после подписания Килиана Мбаппе.

В составе «Реала» Винисиус выиграл 2 Лиги чемпионов. Интересно, что он забивал в обоих финалах турнира.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 19 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиусом Жуниором интересуется «ПСЖ».