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  4. Надоел Пересу. Реал летом продаст героя двух финалов Лиги чемпионов
Испания
09 апреля 2025, 08:14 |
724
0

Надоел Пересу. Реал летом продаст героя двух финалов Лиги чемпионов

Винисиус Жуниор вряд ли останется в королевском клубе

09 апреля 2025, 08:14 |
724
0
Надоел Пересу. Реал летом продаст героя двух финалов Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» летом продаст бразильского вингера Винисиуса Жуниора, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, президенту королевского клуба Флорентино Пересу надоели выходки 24-летнего футболиста. Также он не видит смысла от его нахождения в клубе после подписания Килиана Мбаппе.

В составе «Реала» Винисиус выиграл 2 Лиги чемпионов. Интересно, что он забивал в обоих финалах турнира.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 19 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиусом Жуниором интересуется «ПСЖ».

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Винисиус Жуниор Флорентино Перес Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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