ЛАЙМЕР: «У Баварии достаточно ресурсов, чтобы выиграть ответный матч»

Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Интера» (1:2):

«Это огорчает, но это только первый тайм. В этом матче было больше, чем мы вытащили. В течение длинных отрезков мы делали все правильно, но знали, что Интер – это сильная команда, и они были хладнокровны в реализации. В среду нам предстоит большая игра.

Я думаю, мы можем победить кого угодно. У нас достаточно качества и вариантов, чтобы нанести ущерб любой команде. Надо только показать это на поле. Такие матчи решают детали – сегодня мы увидели, как быстро все может измениться. У нас достаточно ресурса, чтобы выиграть ответный матч».