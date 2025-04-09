ЛАЙМЕР: «У Баварии достаточно ресурсов, чтобы выиграть ответный матч»
Хавбек «Баварии» прокомментировал поражение в матче с «Интером»
Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Интера» (1:2):
«Это огорчает, но это только первый тайм. В этом матче было больше, чем мы вытащили. В течение длинных отрезков мы делали все правильно, но знали, что Интер – это сильная команда, и они были хладнокровны в реализации. В среду нам предстоит большая игра.
Я думаю, мы можем победить кого угодно. У нас достаточно качества и вариантов, чтобы нанести ущерб любой команде. Надо только показать это на поле. Такие матчи решают детали – сегодня мы увидели, как быстро все может измениться. У нас достаточно ресурса, чтобы выиграть ответный матч».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Реал» проиграл в Лондоне 0:3
Команда Анчелотти капитулировала после двух сумасшедших штрафных