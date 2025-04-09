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  4. ЛАЙМЕР: «У Баварии достаточно ресурсов, чтобы выиграть ответный матч»
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 05:38 | Обновлено 09 апреля 2025, 06:03
116
0

ЛАЙМЕР: «У Баварии достаточно ресурсов, чтобы выиграть ответный матч»

Хавбек «Баварии» прокомментировал поражение в матче с «Интером»

09 апреля 2025, 05:38 | Обновлено 09 апреля 2025, 06:03
116
0
ЛАЙМЕР: «У Баварии достаточно ресурсов, чтобы выиграть ответный матч»
УЕФА. Конрад Лаймер

Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Интера» (1:2):

«Это огорчает, но это только первый тайм. В этом матче было больше, чем мы вытащили. В течение длинных отрезков мы делали все правильно, но знали, что Интер – это сильная команда, и они были хладнокровны в реализации. В среду нам предстоит большая игра.

Я думаю, мы можем победить кого угодно. У нас достаточно качества и вариантов, чтобы нанести ущерб любой команде. Надо только показать это на поле. Такие матчи решают детали – сегодня мы увидели, как быстро все может измениться. У нас достаточно ресурса, чтобы выиграть ответный матч».

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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Бавария - Интер Конрад Лаймер
Николай Степанов Источник: УЕФА
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