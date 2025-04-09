КОМПАНИ: «Бавария не сдается и верит в свои шансы в ответном матче»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Интера» (1:2):

«У нас были моменты, чтобы забить больше, чем один раз – два, три или больше. Мы знали, что у них сильная атака, но мы были более опасными и создавали моменты. Я знаю, что играть с Интером на выезде – это сложно, но не думаю, что стоит списывать нас из-за травм или других вещей. В Милане у нас тоже есть свои шансы.

Мы проиграли, поэтому могу говорить только о своих ощущениях и наблюдениях. У меня не было ощущения, что мы не можем убить или создать угрозу. Шансы были до самого конца, но результат не всегда справедлив. Это только перерыв. Ни одна команда не заходит в раздевалку, проигрывая 1:2, и не говорит: сдаемся, едем домой. Мы все еще верим в свои шансы в Милане».