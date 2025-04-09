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  4. Томас МЮЛЛЕР: «Это не была прогулка по парку, мы этого и не ожидали»
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 05:57 | Обновлено 09 апреля 2025, 06:11
333
0

Томас МЮЛЛЕР: «Это не была прогулка по парку, мы этого и не ожидали»

Нападающий «Баварии» прокомментировал поражение в матче ЛЧ с «Интером»

09 апреля 2025, 05:57 | Обновлено 09 апреля 2025, 06:11
333
0
Томас МЮЛЛЕР: «Это не была прогулка по парку, мы этого и не ожидали»
УЕФА. Томас Мюллер

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Интера» (1:2):

«Мы сумели отыграться, а потом ситуация, которая, когда проанализируем, покажет: можно было сыграть лучше. В конце концов, в футболе все решают голы. Не хочу говорить о жестокости игры – это только первый тайм. Мы хотели другого результата, но ничего еще не потеряно.

Думаю, мы нашли решение против Интера, просто не реализовали большой шанс сделать счет 1:0. Тогда было бы совсем другое чувство. Сначала мы, возможно, были слишком пассивны, хотя хотели действовать с позиции силы. Но Интер – команда, умеющая диктовать темп и очень сложная в противостоянии.

Это не была прогулка по парку, мы этого и не ожидали. Решающим стало умение реализовывать моменты. У нас было немало шансов, но последняя контратака – и 2:1. Иначе было бы 1:1, хорошее возвращение в игру, и моя история завершилась бы по-другому».

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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Бавария - Интер Томас Мюллер
Николай Степанов Источник: УЕФА
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