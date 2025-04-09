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  4. ФОТО. Жена Цыганкова поделилась редкостными семейными кадрами. Милота
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09 апреля 2025, 01:44 |
174
0

ФОТО. Жена Цыганкова поделилась редкостными семейными кадрами. Милота

Романа Цыганкова показала чем живёт семья в Испании

09 апреля 2025, 01:44 |
174
0
ФОТО. Жена Цыганкова поделилась редкостными семейными кадрами. Милота
Instagram. Виктор и Романа Цыганковы с сыном

Романа Цыганкова, жена украинского футболиста «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова, поделилась атмосферными кадрами с отдыха.

Она редко публикует свою личную жизнь – её Instagram насчитывает около 6 тысяч подписчиков.

На этот раз Романа показала моменты с семейного дня с сыном и мамой.

Напомним, Виктор и Романа поженились в 2022 году, а в марте 2023-го стали родителями.

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фото lifestyle Виктор Цыганков Жирона Ла Лига сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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