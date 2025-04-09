ФОТО. Жена Цыганкова поделилась редкостными семейными кадрами. Милота

Романа Цыганкова, жена украинского футболиста «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова, поделилась атмосферными кадрами с отдыха.

Она редко публикует свою личную жизнь – её Instagram насчитывает около 6 тысяч подписчиков.

На этот раз Романа показала моменты с семейного дня с сыном и мамой.

Напомним, Виктор и Романа поженились в 2022 году, а в марте 2023-го стали родителями.