Другие новости09 апреля 2025, 01:44 |
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ФОТО. Жена Цыганкова поделилась редкостными семейными кадрами. Милота
Романа Цыганкова показала чем живёт семья в Испании
09 апреля 2025, 01:44 |
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Романа Цыганкова, жена украинского футболиста «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова, поделилась атмосферными кадрами с отдыха.
Она редко публикует свою личную жизнь – её Instagram насчитывает около 6 тысяч подписчиков.
На этот раз Романа показала моменты с семейного дня с сыном и мамой.
Напомним, Виктор и Романа поженились в 2022 году, а в марте 2023-го стали родителями.
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