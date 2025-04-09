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09 апреля 2025, 01:18 |
448
1

ФОТО.«Отец назвал меня проституткой»: дочь экс-звезды АПЛ рассказала правду

В семье Дэвида Данна постоянные скандалы из-за дочери

09 апреля 2025, 01:18 |
448
1
ФОТО.«Отец назвал меня проституткой»: дочь экс-звезды АПЛ рассказала правду
Instagram. Мия Уинворд-Данн

Дэвид Данн, бывшая звезда «Блэкберн Роверс», якобы прекратил всякий контакт с дочерью Мией Уинворд-Данн, узнав, как она зарабатывает на жизнь.

Мия, которой сейчас 19 лет, оказалась в заголовках британских газет после интервью The Sun, в котором она рассказала, что её отношения с родителями — Дэвидом Данном и Сэмми Уинворд — полностью разрушились, когда они узнали, что она создает контент на платформе для взрослых.

Мия утверждает, что зарабатывает до 100 000 евро в месяц благодаря своему контенту. Однако её успех стоил ей многого на личном уровне.

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«Я пыталась объяснить это родителям, но они оскорбили меня и заблокировали мой номер», — сказала она. «Мой папа назвал меня телефонной проституткой. Теперь у меня больше нет с ним контакта. То, что они делают, — позорно».

Несмотря на резкие слова, Мия настаивает, что всё равно хочет восстановить отношения.

«Я отправила им сообщение, извинилась и объяснила, что не имела плохих намерений. Я люблю своих родителей. Может быть, они не любят меня, но я люблю их всем сердцем».

«Я не считаю правильным разрывать связь с родственником и оскорблять его. Мне всего 19 — я только начинаю свою жизнь».

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Максим Лапченко Источник: Nogomania
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Iigor6583
Батькам в свій час потрібно було по срачині надавати, що всяка дурість не лізла в голову.
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