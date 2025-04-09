Томас Мюллер вышел на шестое место среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Немецкий форвард «Баварии» забил гол в ворота миланского «Интера»
30-летний немецкий нападающий «Баварии» Томас Мюллер забил свой очередной гол в Лиге Чемпионов.
Гол в ворота Интера стал 57-м для немца в самом престижном турнире Европы, что позволило ему выйти на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов.
- Криштиану Роналду – 140
- Лионель Месси – 129
- Роберт Левандовски – 103
- Карим Бензема – 90
- Рауль – 71
- Томас Мюллер – 57
- Рууд Ван Нистелрой – 56
Гол Мюллера не помог «Баварии» избежать поражения в первой четвертьфинальной игре. «Интер» победил со счетом 2:1.
Goleadores históricos Champions League:— Only Stats (@TheGoatStats) April 8, 2025
1️⃣ Cristiano Ronaldo 🇵🇹 140
2️⃣ Lionel Messi 🇦🇷 129
3️⃣ Rob. Lewandowski 🇵🇱 103
4️⃣ Karim Benzema 🇫🇷 90
5️⃣ Raul 🇪🇸 71
6️⃣ THOMAS MULLER 🇩🇪 57 🆕
7️⃣ Ruud Van Nistelrooy 🇳🇱 56
8️⃣ Thierry Henry 🇫🇷 50
9️⃣ Kylian Mbappe 🇫🇷 50
🔟 A. Di Stefano 🇦🇷 49 pic.twitter.com/oYvXSst2L9
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