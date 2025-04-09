Томас Мюллер вышел на шестое место среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов

30-летний немецкий нападающий «Баварии» Томас Мюллер забил свой очередной гол в Лиге Чемпионов.

Гол в ворота Интера стал 57-м для немца в самом престижном турнире Европы, что позволило ему выйти на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов.

Криштиану Роналду – 140

Лионель Месси – 129

Роберт Левандовски – 103

Карим Бензема – 90

Рауль – 71

Томас Мюллер – 57

Рууд Ван Нистелрой – 56

Гол Мюллера не помог «Баварии» избежать поражения в первой четвертьфинальной игре. «Интер» победил со счетом 2:1.