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  4. Томас Мюллер вышел на шестое место среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 01:16 | Обновлено 09 апреля 2025, 02:03
204
1

Томас Мюллер вышел на шестое место среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Немецкий форвард «Баварии» забил гол в ворота миланского «Интера»

09 апреля 2025, 01:16 | Обновлено 09 апреля 2025, 02:03
204
1
Томас Мюллер вышел на шестое место среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

30-летний немецкий нападающий «Баварии» Томас Мюллер забил свой очередной гол в Лиге Чемпионов.

Гол в ворота Интера стал 57-м для немца в самом престижном турнире Европы, что позволило ему выйти на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов.

  • Криштиану Роналду – 140
  • Лионель Месси – 129
  • Роберт Левандовски – 103
  • Карим Бензема – 90
  • Рауль – 71
  • Томас Мюллер – 57
  • Рууд Ван Нистелрой – 56

Гол Мюллера не помог «Баварии» избежать поражения в первой четвертьфинальной игре. «Интер» победил со счетом 2:1.

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Интер Милан Томас Мюллер Бавария Лига чемпионов Бавария - Интер статистика лучший бомбардир бомбардиры
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
Забив, але мало. У Мілані Баварія має взути Інтер по повній.
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