ВИДЕО. Как Бавария и Интер в топ-матче обменялись 2 голами за 3 минуты

Во вторник, 8 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».

Встречу принимает Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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На 84-й минуте полузащитник Томас Мюллер сравнял счет, а через 3 минуты Давиде Фраттези вновь вывел итальянский коллектив вперед. Счет на табло – 1:2.

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