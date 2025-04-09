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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 00:00 | Обновлено 09 апреля 2025, 00:35
52
0

ВИДЕО. Как Бавария и Интер в топ-матче обменялись 2 голами за 3 минуты

Взятиями ворот отличились Томас Мюллер и Давиде Фраттези

09 апреля 2025, 00:00 | Обновлено 09 апреля 2025, 00:35
52
0
ВИДЕО. Как Бавария и Интер в топ-матче обменялись 2 голами за 3 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

Во вторник, 8 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».

Встречу принимает Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 84-й минуте полузащитник Томас Мюллер сравнял счет, а через 3 минуты Давиде Фраттези вновь вывел итальянский коллектив вперед. Счет на табло – 1:2.

❗️ ВИДЕО. Как Бавария и Интер в топ-матче обменялись 2 голами за 3 минуты

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Интер Милан Томас Мюллер Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Бавария - Интер Давиде Фраттези
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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