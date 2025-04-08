Лига чемпионов08 апреля 2025, 23:42 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:49
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ВИДЕО. Реал в шоке. Арсенал забил третий гол в четвертьфинальном матче ЛЧ
Микель Мерино сделал счет 3:0 в пользу канониров, королевский клуб горит на Эмирейтс
08 апреля 2025, 23:42 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:49
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8 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 75-й минуте форвард канониров Микель Мерино забил третий гол для своей команды и сделал счет 3:0.
Предыдущие два мяча в составе подопечных Микеля Артета оформил Деклан Райс.
❗️ ВИДЕО. Реал в шоке. Арсенал забил третий гол в четвертьфинальном матче ЛЧ
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