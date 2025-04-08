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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 23:42 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:49
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ВИДЕО. Реал в шоке. Арсенал забил третий гол в четвертьфинальном матче ЛЧ

Микель Мерино сделал счет 3:0 в пользу канониров, королевский клуб горит на Эмирейтс

08 апреля 2025, 23:42 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:49
1250
0
ВИДЕО. Реал в шоке. Арсенал забил третий гол в четвертьфинальном матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 75-й минуте форвард канониров Микель Мерино забил третий гол для своей команды и сделал счет 3:0.

Предыдущие два мяча в составе подопечных Микеля Артета оформил Деклан Райс.

❗️ ВИДЕО. Реал в шоке. Арсенал забил третий гол в четвертьфинальном матче ЛЧ

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Микель Мерино Арсенал Лондон Реал Мадрид Арсенал - Реал Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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