ВИДЕО. Реал в шоке. Арсенал забил третий гол в четвертьфинальном матче ЛЧ

8 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 75-й минуте форвард канониров Микель Мерино забил третий гол для своей команды и сделал счет 3:0.

Предыдущие два мяча в составе подопечных Микеля Артета оформил Деклан Райс.

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