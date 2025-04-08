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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 23:35 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:37
953
1

ВИДЕО. Дубль со штрафных ударов! Райс оформил второй шедевр в ворота Реала

Деклан дважды подряд огорчил Тибо Куртуа прямым ударом со штрафного

08 апреля 2025, 23:35 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:37
953
1
ВИДЕО. Дубль со штрафных ударов! Райс оформил второй шедевр в ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 70-й минуте канониры увеличили преимущество, сделав счет 2:0.

Дубль оформил Деклан Райс. Хавбек хозяев снова забил со штрафного удара и снова в девятку.

❗️ ВИДЕО. Дубль со штрафных ударов! Райс оформил второй шедевр в ворота Реала

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Деклан Райс Лига чемпионов Арсенал Лондон Реал Мадрид Арсенал - Реал видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mark4854590
Голи просто красені. Особливо другий.
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