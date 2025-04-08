8 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 70-й минуте канониры увеличили преимущество, сделав счет 2:0.

Дубль оформил Деклан Райс. Хавбек хозяев снова забил со штрафного удара и снова в девятку.

❗️ ВИДЕО. Дубль со штрафных ударов! Райс оформил второй шедевр в ворота Реала