Лига чемпионов08 апреля 2025, 23:35 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:37
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ВИДЕО. Дубль со штрафных ударов! Райс оформил второй шедевр в ворота Реала
Деклан дважды подряд огорчил Тибо Куртуа прямым ударом со штрафного
08 апреля 2025, 23:35 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:37
953
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8 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 70-й минуте канониры увеличили преимущество, сделав счет 2:0.
Дубль оформил Деклан Райс. Хавбек хозяев снова забил со штрафного удара и снова в девятку.
❗️ ВИДЕО. Дубль со штрафных ударов! Райс оформил второй шедевр в ворота Реала
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