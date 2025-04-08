ФОТО. Ванда Нара создала страницу на OnlyFans. Удивительная причина
Ванда Нара теперь будет радовать контентом на специализированном сайте
Ванда Нара создала аккаунт на OnlyFans из-за блокировки соцсетей.
Аргентинский суд запретил Ванде Нара пользоваться соцсетями в течение 30 дней, чтобы её бывший муж — Мауро Икарди — мог видеться с детьми. Под ограничение попали её аккаунты в Instagram, TikTok и Facebook.
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В ответ Ванда объявила о запуске страницы на OnlyFans — платформе с контентом для взрослых. Она пообещала регулярно публиковать откровенные фото и видео.
«Я всегда найду выход», — написала Нара в сторис перед блокировкой. Также она заявила, что соцсети — один из её основных источников дохода, и запрет считает несправедливым.
Новый аккаунт на OnlyFans за первые сутки собрал немало подписчиков. Доступ к контенту стоит $10 в месяц.
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