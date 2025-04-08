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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 23:22 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:50
1371
1

ВИДЕО. Райс роскошным ударом со штрафного забил в матче Арсенал – Реал

Канониры усилиями Деклана вышли вперед на 58-й минуте в первом матче 1/4 финала ЛЧ

08 апреля 2025, 23:22 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:50
1371
1
ВИДЕО. Райс роскошным ударом со штрафного забил в матче Арсенал – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 58-й минуте счет был открыт. Отличился Деклан Райс и вывел канониров вперед.

Хавбек идеально исполнил штрафной удар: обвел стенку и поразил ворота Тибо Куртуа.

❗️ ВИДЕО. Райс роскошным ударом со штрафного забил в матче Арсенал – Реал

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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