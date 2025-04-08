Лига чемпионов08 апреля 2025, 23:22 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:50
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ВИДЕО. Райс роскошным ударом со штрафного забил в матче Арсенал – Реал
Канониры усилиями Деклана вышли вперед на 58-й минуте в первом матче 1/4 финала ЛЧ
08 апреля 2025, 23:22 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:50
1371
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8 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 58-й минуте счет был открыт. Отличился Деклан Райс и вывел канониров вперед.
Хавбек идеально исполнил штрафной удар: обвел стенку и поразил ворота Тибо Куртуа.
❗️ ВИДЕО. Райс роскошным ударом со штрафного забил в матче Арсенал – Реал
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