9 апреля на турнире в Монте-Карло, свой матч второго круга проведут Гаэль Монфис (АТР 44) и Андрей Рублев (АТР 9).

Старт встречи запланирован на 16:00 по киевскому времени.

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Гаэль Монфис

Почетный ветеран мирового тенниса пока не спешит на пенсию, украинским фанатам есть смысл болеть за этого спортсмена, ведь он муж Элины Свитолиной. Если отойти от семейных уз и говорить об игре, Монфис проводит неплохой сезон. Теннисист даже выиграл один турнир в Окленде, а на последнем турнире в Майами дошел до четвертого круга, где в напряженной борьбе уступил Себастьяну Корде.

В Монте-Карло француз начал с первого круга, где уступил в стартовом сете венгру Фабиану Марожану, а потом Гаэль разгромил соперника в последующих двух партиях, в итоге – 4:6, 6:1, 6:1. В этом году 38-летний спортсмен успел провести 20 матчей, в которых он успел одержать 15 побед.

Местная публика наверняка будет поддерживать Монфиса, а если о поймает кураж, тогда его сложно остановить.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Андрей Рублев

«Нейтрала» долгое время считали будущим мирового тенниса, но надежд и авансов он не оправдал. Из-за нестабильной психики, значимых карьерных вершин он не достиг. Сейчас Рублеву 27 лет, из списка перспективных его точно можно вычеркивать, но с 2020 года он стабильно завершает сезон в топ-10, что тоже солидно.

Весь этот сезон спортсмен проводил на уровне середняка, но при этом сумел выиграть сильный турнир в Дохе, обыграв в финале Дрейпера. После упомянутого успеха Рублев потерпел три поражения кряду, на этой серии он и подошел к турниру в Монте-Карло. Благодаря высокому посеву, теннисист начинает здесь со второго круга.

От «нейтрала» можно ожидать, как сильного выступления, так и поражения в первой игре. Учитывая его серию неудач и непростого предстоящего соперника, есть все предпосылки для очередного поражения. В этом сезоне у Рублева всего 9 побед в 16 играх.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Личные встречи

Теннисисты играли между собой трижды, пока счет 2:1 в пользу Рублева, все предыдущие встречи проходили на харде. Это будет первый матч на грунтовом покрытии.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество Рублеву, он младше, выше в рейтинге, а также имеет преимущество в очных противостояниях. Если говорить о форме, в лучших кондициях к этому матчу подходит француз.

Монфис уже провел один матч на грунте, а для «нейтрала» это первая игра на новом покрытии. Жду увлекательной битвы и поставлю на тотал больше 22,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.84.