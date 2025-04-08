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ATP
08 апреля 2025, 23:07 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:52
242
0

Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Прогноз, анонс на матч АТР 1000 в Монте-Карло

Поединок 1/16 финала Мастерса состоится 9 апреля и начнется ориентировочно в 13:30

08 апреля 2025, 23:07 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:52
242
0
Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Прогноз, анонс на матч АТР 1000 в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

9 апреля на турнире в Монте-Карло, свой матч второго круга проведут Гаэль Монфис (АТР 44) и Андрей Рублев (АТР 9).

Старт встречи запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Гаэль Монфис

Почетный ветеран мирового тенниса пока не спешит на пенсию, украинским фанатам есть смысл болеть за этого спортсмена, ведь он муж Элины Свитолиной. Если отойти от семейных уз и говорить об игре, Монфис проводит неплохой сезон. Теннисист даже выиграл один турнир в Окленде, а на последнем турнире в Майами дошел до четвертого круга, где в напряженной борьбе уступил Себастьяну Корде.

В Монте-Карло француз начал с первого круга, где уступил в стартовом сете венгру Фабиану Марожану, а потом Гаэль разгромил соперника в последующих двух партиях, в итоге – 4:6, 6:1, 6:1. В этом году 38-летний спортсмен успел провести 20 матчей, в которых он успел одержать 15 побед.

Местная публика наверняка будет поддерживать Монфиса, а если о поймает кураж, тогда его сложно остановить.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Андрей Рублев

«Нейтрала» долгое время считали будущим мирового тенниса, но надежд и авансов он не оправдал. Из-за нестабильной психики, значимых карьерных вершин он не достиг. Сейчас Рублеву 27 лет, из списка перспективных его точно можно вычеркивать, но с 2020 года он стабильно завершает сезон в топ-10, что тоже солидно.

Весь этот сезон спортсмен проводил на уровне середняка, но при этом сумел выиграть сильный турнир в Дохе, обыграв в финале Дрейпера. После упомянутого успеха Рублев потерпел три поражения кряду, на этой серии он и подошел к турниру в Монте-Карло. Благодаря высокому посеву, теннисист начинает здесь со второго круга.

От «нейтрала» можно ожидать, как сильного выступления, так и поражения в первой игре. Учитывая его серию неудач и непростого предстоящего соперника, есть все предпосылки для очередного поражения. В этом сезоне у Рублева всего 9 побед в 16 играх.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Личные встречи

Теннисисты играли между собой трижды, пока счет 2:1 в пользу Рублева, все предыдущие встречи проходили на харде. Это будет первый матч на грунтовом покрытии.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество Рублеву, он младше, выше в рейтинге, а также имеет преимущество в очных противостояниях. Если говорить о форме, в лучших кондициях к этому матчу подходит француз.

Монфис уже провел один матч на грунте, а для «нейтрала» это первая игра на новом покрытии. Жду увлекательной битвы и поставлю на тотал больше 22,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.84.

Прогноз Sport.ua
Гаэль Монфис
09.04.2025 -
13:30
Андрей Рублев
Тотал больше 22.5 1.84 Сделать ставку
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Гаэль Монфис Андрей Рублев ATP Монте-Карло прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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