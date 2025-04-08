Лига чемпионов08 апреля 2025, 22:46 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:03
872
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ВИДЕО. Под перекладину. Мартинес забил в ворота Баварии после паса пяткой
Аргентинский форвард открыл счет
08 апреля 2025, 22:46 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:03
872
0
Во вторник, 8 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».
Встречу принимает Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 38-й минуте форвард гостей Лаутаро Мартинес забил после паса пяткой от Маркуса Тюрама. Счет на табло – 0:1.
❗️ ВИДЕО. Под перекладину. Мартинес забил в ворота Баварии после паса пяткой
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