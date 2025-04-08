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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 22:46 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:03
872
0

ВИДЕО. Под перекладину. Мартинес забил в ворота Баварии после паса пяткой

Аргентинский форвард открыл счет

08 апреля 2025, 22:46 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:03
872
0
ВИДЕО. Под перекладину. Мартинес забил в ворота Баварии после паса пяткой
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Во вторник, 8 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».

Встречу принимает Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте форвард гостей Лаутаро Мартинес забил после паса пяткой от Маркуса Тюрама. Счет на табло – 0:1.

❗️ ВИДЕО. Под перекладину. Мартинес забил в ворота Баварии после паса пяткой

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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