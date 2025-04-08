Во вторник, 8 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».

Встречу принимает Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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На 38-й минуте форвард гостей Лаутаро Мартинес забил после паса пяткой от Маркуса Тюрама. Счет на табло – 0:1.

❗️ ВИДЕО. Под перекладину. Мартинес забил в ворота Баварии после паса пяткой