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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 21:20 |
41
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

08 апреля 2025, 21:20 |
41
1
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Во вторник, 8 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Дерби – Бернли

Ggbet 4.61 – 3.14 – 1.94

22:00 Арсенал – Реал Мадрид

Ggbet 2.08 – 3.71 – 3.71

22:00 Бавария – Интер

Ggbet 1.99 – 3.77 – 3.97

22:00 Мидлсбро – Лидс

Ggbet 4.63 – 4.15 – 1.69

КИБЕРСПОРТ

22:00 Barca eSports – Heretics Academy

Ggbet 3.23 – 1.34

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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