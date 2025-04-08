СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля

Во вторник, 8 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Дерби – Бернли

4.61 – 3.14 – 1.94

22:00 Арсенал – Реал Мадрид

2.08 – 3.71 – 3.71

22:00 Бавария – Интер

1.99 – 3.77 – 3.97

22:00 Мидлсбро – Лидс

4.63 – 4.15 – 1.69

КИБЕРСПОРТ

22:00 Barca eSports – Heretics Academy

3.23 – 1.34