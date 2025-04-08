Лига чемпионов08 апреля 2025, 21:20 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
08 апреля 2025, 21:20 |
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Во вторник, 8 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Дерби – Бернли
22:00 Арсенал – Реал Мадрид
22:00 Бавария – Интер
22:00 Мидлсбро – Лидс
КИБЕРСПОРТ
22:00 Barca eSports – Heretics Academy
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