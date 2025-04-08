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  4. Мигель КАМПУШ: «Александрия готова к еврокубкам. Похожи на Реал Сосьедад»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 21:11 |
276
2

Мигель КАМПУШ: «Александрия готова к еврокубкам. Похожи на Реал Сосьедад»

У команды Ротаня есть все шансы финишировать в топ-3 УПЛ

08 апреля 2025, 21:11 |
276
2
Мигель КАМПУШ: «Александрия готова к еврокубкам. Похожи на Реал Сосьедад»
ФК Александрия. Мигель Кампуш

Ведущий защитник Александрии Мигель Кампуш считает, что команде по итогам сезона в состоянии выйти в еврокубки. Игрок сравнивает Александрию с испанским Реалом Сосьедад.

– Учитывая количество моментов у ворот «Шахтера» показалось, что «Александрия» в нынешнем составе играть в еврокубках готова. Тоже так думаешь?
– Я верю, что да. Мы создаем моменты, показываем зрелость и играем с уверенностью. Нам просто нужно оставаться стабильными, и я думаю, что мы сможем заслужить место, чтобы представлять Украину в Европе.

– Можно в каком-то смысле сравнить «Александрию» с «Реалом Сосьедад»? Баски также близки были к тому, чтобы обыграть мадридский «Реал» в полуфинале Кубка Испании.
– Я думаю, это справедливое сравнение. Как и у «Реала Сосьедад», у нас, возможно, не самый большой бюджет, но у нас есть сильный командный дух, тактическая организация и игроки, которые борются за каждый мяч.

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интервью Александрия Украинская Премьер-лига эксклюзив инсайд Мигел Кампуш
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Burevestnik
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apepa
ЛЧ ждёт Александрию! Ротань готов бицца с Реалом и Баварией!
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