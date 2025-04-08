Мигель КАМПУШ: «Александрия готова к еврокубкам. Похожи на Реал Сосьедад»

Ведущий защитник Александрии Мигель Кампуш считает, что команде по итогам сезона в состоянии выйти в еврокубки. Игрок сравнивает Александрию с испанским Реалом Сосьедад.

– Учитывая количество моментов у ворот «Шахтера» показалось, что «Александрия» в нынешнем составе играть в еврокубках готова. Тоже так думаешь?

– Я верю, что да. Мы создаем моменты, показываем зрелость и играем с уверенностью. Нам просто нужно оставаться стабильными, и я думаю, что мы сможем заслужить место, чтобы представлять Украину в Европе.

– Можно в каком-то смысле сравнить «Александрию» с «Реалом Сосьедад»? Баски также близки были к тому, чтобы обыграть мадридский «Реал» в полуфинале Кубка Испании.

– Я думаю, это справедливое сравнение. Как и у «Реала Сосьедад», у нас, возможно, не самый большой бюджет, но у нас есть сильный командный дух, тактическая организация и игроки, которые борются за каждый мяч.