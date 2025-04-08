Сборная УКРАИНЫ08 апреля 2025, 19:54 |
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ВИДЕО. Петрик реализовала пенальти и сравняла счет в матче с Чехией
Женская сборная планирует досрочно оформить выход в дивизион А
08 апреля 2025, 19:54 |
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8 апреля женская сборная Украины встречается со сборной Чехией в матче 4-го тура Лиги наций.
Украинки неудачно начали встречу, ведь уже на 4-й минуте пропустили гол.Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Однако уже на 19-й минуте Анна Петрик реализовала пенальти.
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