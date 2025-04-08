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  4. ВИДЕО. Петрик реализовала пенальти и сравняла счет в матче с Чехией
Сборная УКРАИНЫ
08 апреля 2025, 19:54 |
141
0

ВИДЕО. Петрик реализовала пенальти и сравняла счет в матче с Чехией

Женская сборная планирует досрочно оформить выход в дивизион А

08 апреля 2025, 19:54 |
141
0
ВИДЕО. Петрик реализовала пенальти и сравняла счет в матче с Чехией
УАФ. Анна Петрик

8 апреля женская сборная Украины встречается со сборной Чехией в матче 4-го тура Лиги наций.

Украинки неудачно начали встречу, ведь уже на 4-й минуте пропустили гол.Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Однако уже на 19-й минуте Анна Петрик реализовала пенальти.

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Анна Петрик женская сборная Украины по футболу видео голов и обзор Чехия - Украина женская сборная Чехии по футболу Лига наций по футболу среди женщин
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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