ВИДЕО. Петрик реализовала пенальти и сравняла счет в матче с Чехией

8 апреля женская сборная Украины встречается со сборной Чехией в матче 4-го тура Лиги наций.

Украинки неудачно начали встречу, ведь уже на 4-й минуте пропустили гол.Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Однако уже на 19-й минуте Анна Петрик реализовала пенальти.