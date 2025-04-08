Лидер Александрии – о шансах на золото УПЛ и борьбе с Динамо и Шахтером

Португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о шансах команды побороться за золотые медали УПЛ, а также проанализировал поединок с «Шахтером» в Кубке Украины.

– Мигел, после матча с «Кривбассом» можно ли сказать, что шансы на попадание в тройку сильнейших УПЛ у «Александрии» стали очень хорошими?

– Мы определённо довольны результатом против «Кривбаса» — это была сильная игра всей команды. Но мы также понимаем, что впереди ещё много работы. Лига очень конкурентная, и нам нужно оставаться сфокусированными на каждом матче. Поэтому, хотя эта победа даёт нам уверенность, мы остаёмся скромными и движемся шаг за шагом. Попадание в топ-3 — это цель, но мы понимаем, что ничто не гарантировано.

– А как ты прокомментируешь недавний результат матча четвертьфинала Кубка Украины с «Шахтером» (0:1)? Какие у тебя эмоции от этой встречи?

– Это был очень напряжённый матч. Очевидно, мы разочарованы итоговым результатом, потому что искренне верили, что сможем пройти дальше. Мы отдали всё на поле, сражались до конца, и я думаю, что это было видно всем, кто смотрел поединок. Да, есть разочарование, но есть и гордость за то, как мы боролись против такого сильного соперника.

– Как считаешь, если бы была серия пенальти, какие шансы были бы у «Александрии» выиграть у «Шахтера»?

– Я думаю, у нас был бы хороший шанс. Наша команда психологически сильная и очень сплочённая. Мы регулярно тренируем пенальти и очень уверены в наших вратарях. В серии пенальти может произойти все что угодно — и с нашим духом мы определённо могли бы победить.

ФК Александрия

– На фоне кубковой игры с «Шахтером» что можешь сказать о форме и уровне игры «Александрии»? Готова команда бороться за золото? Кажется, с «Шахтером» была примерно равная игра.

– Мы играли на равных с «Шахтёром», и это о многом говорит. Наша команда уверена в себе, у неё чёткая идентичность, и если мы сохраним этот уровень, то точно сможем бороться за высокие места.

– Насколько сложно играть 120 минут с таким сильным соперником, как «Шахтер»?

– Это очень тяжело, как физически, так и психологически. У «Шахтёра» много качеств, они хорошо перемещают мяч и заставляют тебя быть сфокусированным каждую секунду. Но именно такие матчи показывают, кто мы есть и как сильно мы хотим победить. Мы отдали всё до финального свистка.

– С «Шахтером» сейчас сложнее играть, чем в 2024 году? Дончане стали сильнее после трансферов новых бразильцев?

– Да, вы видите, что они стали лучше. Новые бразильские игроки добавили ещё больше технического мастерства и креативности в их атаку. Но я также верю, что мы сильно выросли как команда. Тот факт, что мы смогли конкурировать с ними на равных, показывает наш прогресс.

– Можно в каком-то смысле сравнить «Александрию» с «Реалом Сосьедад»? Баски также близки были к тому, чтобы обыграть мадридский «Реал» в полуфинале Кубка Испании.

– Я думаю, это справедливое сравнение. Как и у «Реала Сосьедад», у нас, возможно, не самый большой бюджет, но у нас есть сильный командный дух, тактическая организация и игроки, которые борются за каждый мяч.

ФК Александрия. Мигел Кампуш

– Учитывая количество моментов у ворот «Шахтера» показалось, что «Александрия» в нынешнем составе играть в еврокубках готова. Тоже так думаешь?

– Я верю, что да. Мы создаём моменты, показываем зрелость и играем с уверенностью. Нам просто нужно оставаться стабильными, и я думаю, что мы сможем заслужить место, чтобы представлять Украину в Европе.

– После матча с «Шахтером» в команде есть чувство, что «Александрия» уже является равным соперником для «Динамо» и «Шахтера» в борьбе за первые места?

– Да, эта уверенность становится всё сильнее. Мы уважаем эти клубы, у них великая история. Мы показали, что можем конкурировать, и теперь нужно постоянно доказывать это на поле.

– Какие у тебя ожидания от ближайших матчей в УПЛ?

– Наша цель — продолжать набирать ход. Каждая игра — это новый вызов, но мы сосредоточены, мотивированы и жаждем набрать ещё больше очков. Мы хотим оставаться на вершине и бороться за что-то большое в этом сезоне.

– «Александрию» ждут 5 выездных матчей УПЛ подряд. Какой будет настрой команды на эти поединки?

– Это тяжёлый отрезок, без сомнений, но мы готовы к нему. Каждый матч важен, будь то дома или в гостях. Мы подойдём к этим выездным играм с такой же дисциплиной и решимостью. Мы понимаем, что нам нужно держаться вместе, оставаться сосредоточенными и бороться за каждое очко. Отношение простое: отдать всё на поле и продолжать улучшаться как команда.

ФК Александрия

– Учитывая, что в этом сезоне у «Александрии» больше не будет матчей с «Динамо» и «Шахтером», каковы шансы команды в этих поединках?

– Ну, конечно, отсутствие матчей против «Динамо» и «Шахтёра» немного меняет динамику. Это две сильнейшие команды лиги. Но для нас фокус, в принципе, не меняется. Мы должны уважать каждого соперника и сохранять тот же настрой — готовиться хорошо, играть как команда и выкладываться на максимум в каждом матче. Шансы? Они зависят от нас, от того, как мы будем играть и насколько мы этого хотим. Мы верим в наш состав.