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Испания
08 апреля 2025, 19:22 | Обновлено 08 апреля 2025, 19:26
1760
1

Без шансов. В Жироне решили судьбу наставника Мичела

Мичела не уволят по итогам сезона

08 апреля 2025, 19:22 | Обновлено 08 апреля 2025, 19:26
1760
1
Без шансов. В Жироне решили судьбу наставника Мичела
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

По информации испанских СМИ, руководство Жироны определилось с тем, что наставник Мичел не будет уволен по итогам нынешнего сезона.

Несмотря на восемь матчей чемпионата Испании без побед и неудачные выступления в еврокубках, в клубе считают «безумием» увольнять самого успешного тренера в истории скромной команды.

Руководство уверено, что Мичел заслужил право еще минимум на один сезон во главе Жироны. При этом летом клуб надеется не потерять такое количество лидеров, как это случилось после минувшего невероятно успешного чемпионата.

Сейчас команда идет на 15-й позиции в шести очках над зоной вылета.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Клуб непогано заробив влітку на трансферах. І повторно очікувати дива від Мічела було наївно. 
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