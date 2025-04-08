Битва грандов. Известны стартовые составы на матч Бавария – Интер
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
Во вторник, 8 апреля, пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».
Встречу примет Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Ответный матч пройдет 16 апреля на Джузеппе Меацца в Милане.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Бавария: Урбиг, Станишич, Ким, Дайер, лаймер, Горецка, Киммих, Герейро, Олисе, Сане, Кейн
Интер: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Аугусто, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан, Тюрам, Лаутаро Мартинес
Стартовые составы на матч «Бавария» – «Интер»:
💫♦️𝐔𝐍𝐒𝐄𝐑𝐄 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋𝐅 𝐆𝐄𝐆𝐄𝐍 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 ♦️💫#packmas #FCBINTER #UCL pic.twitter.com/kRrlMYgpbA— FC Bayern München (@FCBayern) April 8, 2025
Pronti a dare tutto 🔥👊#ForzaInter #UCL #BayernMonacoInter pic.twitter.com/vnr6lVzVKd— Inter ⭐⭐ (@Inter) April 8, 2025
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