Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Битва грандов. Известны стартовые составы на матч Бавария – Интер
Лига чемпионов
08 апреля 2025, 20:52 | Обновлено 08 апреля 2025, 20:58
522
0

Битва грандов. Известны стартовые составы на матч Бавария – Интер

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

08 апреля 2025, 20:52 | Обновлено 08 апреля 2025, 20:58
522
0
Битва грандов. Известны стартовые составы на матч Бавария – Интер
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 8 апреля, пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».

Встречу примет Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч пройдет 16 апреля на Джузеппе Меацца в Милане.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Бавария: Урбиг, Станишич, Ким, Дайер, лаймер, Горецка, Киммих, Герейро, Олисе, Сане, Кейн

Интер: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Аугусто, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Стартовые составы на матч «Бавария» – «Интер»:

По теме:
Выйдет ли Зинченко? Обнародованы стартовые составы на матч Арсенал – Реал
Гонка за еврокубки. Англия близка к получению дополнительной путевки в ЛЧ
На кого ставит суперзвезда? Неймар сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Бавария Бавария - Интер Интер Милан Лига чемпионов стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Боже мой. У него самый сильный удар»
Бокс | 07 апреля 2025, 23:50 1
Александр УСИК: «Боже мой. У него самый сильный удар»
Александр УСИК: «Боже мой. У него самый сильный удар»

Украинец оценил удар Чисоры

Наполи и клубы АПЛ следят за вингером Шахтера. Его оценивают в 30 млн евро
Футбол | 08 апреля 2025, 17:47 13
Наполи и клубы АПЛ следят за вингером Шахтера. Его оценивают в 30 млн евро
Наполи и клубы АПЛ следят за вингером Шахтера. Его оценивают в 30 млн евро

Кевин находится «на радарах» у многих европейских клубов

Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Футбол | 07.04.2025, 21:18
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Футбол | 08.04.2025, 07:34
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Лидерство сохранили. Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией
Футбол | 08.04.2025, 20:23
Лидерство сохранили. Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией
Лидерство сохранили. Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
07.04.2025, 20:19 6
Футбол
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
07.04.2025, 20:03 1
Футбол
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
07.04.2025, 02:53
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
07.04.2025, 06:23 4
Футбол
Риддик БОУ – о бое Усик – Холифилд: «Никаких сравнений, он его нокаутирует»
Риддик БОУ – о бое Усик – Холифилд: «Никаких сравнений, он его нокаутирует»
07.04.2025, 01:00 1
Бокс
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
07.04.2025, 06:25
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Это будет самый большой бой в истории бокса»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это будет самый большой бой в истории бокса»
07.04.2025, 01:38
Бокс
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
07.04.2025, 08:13 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем