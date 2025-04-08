Битва грандов. Известны стартовые составы на матч Бавария – Интер

Во вторник, 8 апреля, пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».

Встречу примет Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Ответный матч пройдет 16 апреля на Джузеппе Меацца в Милане.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Бавария: Урбиг, Станишич, Ким, Дайер, лаймер, Горецка, Киммих, Герейро, Олисе, Сане, Кейн

Интер: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Аугусто, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Стартовые составы на матч «Бавария» – «Интер»: