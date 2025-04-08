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Сборная УКРАИНЫ
08 апреля 2025, 18:37 | Обновлено 08 апреля 2025, 18:48
83
0

Молодежная женская сборная Украины WU-19 разгромно проиграла Англии

Подопечные Олега Бортника пропустили десять сухих мячей

08 апреля 2025, 18:37 | Обновлено 08 апреля 2025, 18:48
83
0
Молодежная женская сборная Украины WU-19 разгромно проиграла Англии
УАФ

8 апреля молодежная женская сборная Украины WU-19 встречалась против сборной Англии WU-19.

Матч состоялся в английском городе Бертон-апон-Трент.

К сожалению, класс англичанок значительно преобладал, ведь первый тайм завершился со счетом 6:0 в пользу хозяек поля.

Во втором тайме разгром продолжился, и в итоге украинки уступили 10:0.

Сборная Украины WU-19 потеряла шансы подняться выше последнего места, поэтому подопечные Олега Бортника выбыли в Лигу B.

Евро-2025 (WU-19). Второй раунд отбора. Группа А3

Украина (WU-19) – Англия (WU-19) – 0:10 (0:6)

Голы: Браун (2, 9, с пенальти, 79), Гейл (26), Адемилуи (33, 39, 46, 59), Бейкер (45+1), Рид (51).

Украина (WU-19): Сахно (Калинчук, 56), Яремчук (Ткачук, 29), Боровская, Краснобородько, Игнатенко, Белова, Заборовец, Стахнюк (Голованчук, 71), Марценюк (Ляхович, 56), Птицына (Масловская, 71), Мигаль.

Англия (WU-19): Аннетс, Уорд (Лас, 46), Шоу (Рид, 22), Веллесли-Смит, Молтби, Паркинсон, Браун, Гарберт (Ньюэлл, 71), Гейл (Мерфи, 56), Адемилуи, Бейкер (Томпсон, 46).

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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