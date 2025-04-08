Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Генсек УАФ: «Экс-чиновники ассоциации не хотели избрания Шевченко в УЕФА»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 20:51 | Обновлено 08 апреля 2025, 21:44
1479
2

Генсек УАФ: «Экс-чиновники ассоциации не хотели избрания Шевченко в УЕФА»

Грищенко рассказал о ситуации вокруг выборов Шевченко и возвращения россии в футбол

08 апреля 2025, 20:51 | Обновлено 08 апреля 2025, 21:44
1479
2
Генсек УАФ: «Экс-чиновники ассоциации не хотели избрания Шевченко в УЕФА»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко оценил ситуацию с поражением президента УАФ Андрея Шевченко, которому не удалось избраться в исполком УЕФА.

«Думаю, стоит начать с объяснения, что такое Исполнительный комитет УЕФА. Это руководящий орган европейского футбола, который принимает решение по управлению соревнованиями на континентальном уровне. Поэтому хочу сразу успокоить болельщиков украинского футбола: непопадание Андрея Шевченко в состав исполкома никак не повлияет на развитие футбола в Украине и реализацию реформ, которые он и его команда инициировали после прошлогоднего Конгресса УАФ», – отметил Грищенко в эфире Первого канала Суспільного.

«Обидно, но не могу не упомянуть еще один аспект: некоторые представители предыдущего руководства УАФ сопротивлялись избранию Шевченко, предпринимая попытки его дискредитации. Детали пока раскрывать не могу, учитывая конфиденциальность, но такие факты имели место», – сказал Грищенко.

Кроме того, Грищенко остановился на вопросе возможного возвращения россии в футбол.

«Вопрос возвращения россиян поднимался в сентябре 2023. Благодаря активной позиции стран-членов он был снят с рассмотрения. Снова обсуждение состоялось в сентябре 2024 года на встрече президентов и генсеков европейских ассоциаций, где вместе с Андреем Шевченко мы выступили категорически против. Это дало результат — вопрос снова был заблокирован».

«Мы обратили внимание на то, что рф до сих пор получает солидарные выплаты от УЕФА, которые клубам, несмотря на неучастие в соревнованиях, начисляются коэффициенты. Также – что клубы с оккупированных территорий Крыма, Донбасса и Запорожья, несмотря на запрет, вовлечены в соревнования под эгидой РФС. К сожалению, не все вопросы получают ответы», – констатировал Грищенко.

Также генеральный секретарь УАФ подчеркнул: «Мы должны говорить обо всех видах спорта. Ситуация с Международным олимпийским комитетом показывает, что во многих федерациях россиян уже возвращают. Но УЕФА, к счастью, удерживает позицию с 2022 года. И мы продолжим работать, чтобы сохранить ее. Украина стала ядром коалиции противодействия – и мы не отступим».

По теме:
«Кому война...» Кривбасс отреагировал на слухи про ультиматум легионеров
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
«Молимся». Легионер – о слухах, что все иностранцы хотят уйти из Кривбасса
Игорь Грищенко Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко исполком УЕФА российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Футбол | 08 апреля 2025, 07:34 2
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола

Португалец назвал себя, Месси и Зидана

ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
Футбол | 08 апреля 2025, 09:01 1
ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»

Джорджина Родригес больше похожа на Криштиану, чем люди думают

Наполи и клубы АПЛ следят за вингером Шахтера. Его оценивают в 30 млн евро
Футбол | 08.04.2025, 17:47
Наполи и клубы АПЛ следят за вингером Шахтера. Его оценивают в 30 млн евро
Наполи и клубы АПЛ следят за вингером Шахтера. Его оценивают в 30 млн евро
Тотти совершил позорный поступок. Это не понравится Довбику
Футбол | 07.04.2025, 21:00
Тотти совершил позорный поступок. Это не понравится Довбику
Тотти совершил позорный поступок. Это не понравится Довбику
Бавария – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 08.04.2025, 20:33
Бавария – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Бавария – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Анатолий Басов
Знову реформи, яку ви реформу затіяли, зарплати собі реформувати? Скажіть яка користь від вас українському футболу, де збудована хоча одна площадка з штучним покриттям, де підтримка дитячого футболу. Що за реформи ждуть нас, розкажіть будь ласка.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
07.04.2025, 04:55
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
07.04.2025, 06:23 4
Футбол
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 22
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Это будет самый большой бой в истории бокса»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это будет самый большой бой в истории бокса»
07.04.2025, 01:38
Бокс
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
07.04.2025, 00:23
Бокс
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
07.04.2025, 08:50 17
Футбол
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
07.04.2025, 06:25
Футбол
Риддик БОУ – о бое Усик – Холифилд: «Никаких сравнений, он его нокаутирует»
Риддик БОУ – о бое Усик – Холифилд: «Никаких сравнений, он его нокаутирует»
07.04.2025, 01:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем