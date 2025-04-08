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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – Боруссия Д
Лига чемпионов
08 апреля 2025, 18:11 |
43
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – Боруссия Д

Поединок пройдет в 22:00 9 апреля

08 апреля 2025, 18:11 |
43
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – Боруссия Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Боруссия Д

В среду, 9 апреля, состоится матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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