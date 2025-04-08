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  4. Ман Сити думает, кто заменит де Брюйне. Есть неожиданный вариант
Англия
08 апреля 2025, 19:42 |
652
1

Ман Сити думает, кто заменит де Брюйне. Есть неожиданный вариант

Классный сезон проводит Гиббс-Уайт

08 апреля 2025, 19:42 |
652
1
Ман Сити думает, кто заменит де Брюйне. Есть неожиданный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Гиббс-Уайт

По информации The Athletic, одним из вариантов замены для Кевина де Брюйне является атакующий хавбек Ноттингем Форест Морган Гиббс-Уайт.

Лесники сенсационно идут в топ-3 таблицы АПЛ и претендуют на Лигу чемпионов, а 25-летний Гиббс-Уайт является одним из лидеров команды.

Игрок забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 30 матчах. В прошлом году Гиббс-Уайт дебютировал в составе сборной Англии.

Сообщается, что еще одним вариантом для Манчестер Сити является лидер Байера Флориан Вирц, но английский клуб обеспокоен возможной трансферной стоимостью игрока.

Гиббс-Уайт обойдется Манчестер Сити значительно дешевле – около 50 миллионов фунтов.

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Манчестер Сити Ноттингем Форест Кевин де Брюйне Морган Гиббс-Уайт трансферы трансферы АПЛ Флориан Вирц
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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