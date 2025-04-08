Ман Сити думает, кто заменит де Брюйне. Есть неожиданный вариант

По информации The Athletic, одним из вариантов замены для Кевина де Брюйне является атакующий хавбек Ноттингем Форест Морган Гиббс-Уайт.

Лесники сенсационно идут в топ-3 таблицы АПЛ и претендуют на Лигу чемпионов, а 25-летний Гиббс-Уайт является одним из лидеров команды.

Игрок забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 30 матчах. В прошлом году Гиббс-Уайт дебютировал в составе сборной Англии.

Сообщается, что еще одним вариантом для Манчестер Сити является лидер Байера Флориан Вирц, но английский клуб обеспокоен возможной трансферной стоимостью игрока.

Гиббс-Уайт обойдется Манчестер Сити значительно дешевле – около 50 миллионов фунтов.