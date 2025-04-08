Не только Калюжный. Еще два игрока Александрии могут не сыграть против Руха
Футболисты также не играли против Кривбасса
В матче 24 тура УПЛ с «Рухом» не сможет сыграть один из лидеров «Александрии» Иван Калюжный из-за перебора желтых карточек.
Кроме того, как стало известно Sport.ца, под вопросом также участие в игре против львовян Юрия Копыны и Даниила Скорко, которые из-за простуды вынуждены были пропустить предыдущий поединок «горожан» с «Кривбассом».
Сейчас «Александрия» занимает второе место в УПЛ, набрав 53 очка.
Ранее мы сообщали, что украинский специалист Руслан Ротань, который сейчас возглавляет «Александрию», может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.
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