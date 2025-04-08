Не только Калюжный. Еще два игрока Александрии могут не сыграть против Руха

В матче 24 тура УПЛ с «Рухом» не сможет сыграть один из лидеров «Александрии» Иван Калюжный из-за перебора желтых карточек.

Кроме того, как стало известно Sport.ца, под вопросом также участие в игре против львовян Юрия Копыны и Даниила Скорко, которые из-за простуды вынуждены были пропустить предыдущий поединок «горожан» с «Кривбассом».

Сейчас «Александрия» занимает второе место в УПЛ, набрав 53 очка.

Ранее мы сообщали, что украинский специалист Руслан Ротань, который сейчас возглавляет «Александрию», может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.