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  4. Не только Калюжный. Еще два игрока Александрии могут не сыграть против Руха
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 17:54 |
496
0

Не только Калюжный. Еще два игрока Александрии могут не сыграть против Руха

Футболисты также не играли против Кривбасса

08 апреля 2025, 17:54 |
496
0
Не только Калюжный. Еще два игрока Александрии могут не сыграть против Руха
ФК Александрия. Иван Калюжный

В матче 24 тура УПЛ с «Рухом» не сможет сыграть один из лидеров «Александрии» Иван Калюжный из-за перебора желтых карточек.

Кроме того, как стало известно Sport.ца, под вопросом также участие в игре против львовян Юрия Копыны и Даниила Скорко, которые из-за простуды вынуждены были пропустить предыдущий поединок «горожан» с «Кривбассом».

Сейчас «Александрия» занимает второе место в УПЛ, набрав 53 очка.

Ранее мы сообщали, что украинский специалист Руслан Ротань, который сейчас возглавляет «Александрию», может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

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Иван Калюжный Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Копына Даниил Скорко дисквалификация болезнь Рух Львов Рух - Александрия
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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