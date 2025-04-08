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  4. Наполи и клубы АПЛ следят за вингером Шахтера. Его оценивают в 30 млн евро
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 17:47 |
1550
3

Наполи и клубы АПЛ следят за вингером Шахтера. Его оценивают в 30 млн евро

Кевин находится «на радарах» у многих европейских клубов

08 апреля 2025, 17:47 |
1550
3
Наполи и клубы АПЛ следят за вингером Шахтера. Его оценивают в 30 млн евро
shakhtar.com. Кевин

22-летний левый вингер «Шахтера» Кевин входит в сферу интересов итальянского «Наполи» и ряда клубов английской Премьер-лиги.

Отмечается, что итальянцы начали пристально следить за Кевином, когда тот перебрался в Украину.

В настоящий момент Кевин входит в список для потенциального усиления на лето, который составил спортивный директор «Наполи» Джованни Манна.

О покупке Кевина «Наполи» задумывался еще в январе, когда для этого, по оценкам, было бы достаточно 25 миллионов евро. Сейчас цена на бразильца из-за его выступлений и конкуренции возросла и составляет порядка 30 миллионов евро.

Кроме Кевина в «Наполи» оценивают возможность приглашения вингера «Марселя» Мейсона Гринвуда, имеющего больший опыт игр на топ-уровне в Европе, однако англичанин и стоит значительно дороже – около 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Кевин сыграл 26 официальных матчей за «Шахтер», отличившись 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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Кевин (Шахтер) Наполи Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: areanapoli.it
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Remark
Єдиний нормальний гравець в Шахтарі.
Але, за 30 лямів його не відпустять, бо в когось апетити неймовірні.
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+2
Pavel_i_C0
Сундуков змінив колік шкіри?))
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-3
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