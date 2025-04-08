Наполи и клубы АПЛ следят за вингером Шахтера. Его оценивают в 30 млн евро

22-летний левый вингер «Шахтера» Кевин входит в сферу интересов итальянского «Наполи» и ряда клубов английской Премьер-лиги.

Отмечается, что итальянцы начали пристально следить за Кевином, когда тот перебрался в Украину.

В настоящий момент Кевин входит в список для потенциального усиления на лето, который составил спортивный директор «Наполи» Джованни Манна.

О покупке Кевина «Наполи» задумывался еще в январе, когда для этого, по оценкам, было бы достаточно 25 миллионов евро. Сейчас цена на бразильца из-за его выступлений и конкуренции возросла и составляет порядка 30 миллионов евро.

Кроме Кевина в «Наполи» оценивают возможность приглашения вингера «Марселя» Мейсона Гринвуда, имеющего больший опыт игр на топ-уровне в Европе, однако англичанин и стоит значительно дороже – около 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Кевин сыграл 26 официальных матчей за «Шахтер», отличившись 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.