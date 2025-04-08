Стал известен состав женской сборной Украины на матч с Чехией

8 апреля женская сборная Украины сыграет второй матч против Чехии в Лиге наций.

Игра состоится в городе Усть-над-Лабем на городском стадионе. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

Подопечные Владимира Пятенко занимают первую строчку и имеют в своем активе три победы из трех. Украинки победили Албанию (2:1), Хорватию (2:1) и Чехию (1:0).

Главный тренер команды определил основной состав.

Женская сборная Украины: Самсон, Басанская, Апанащенко, Котик, Корсун, Семкив, Петрик, Овдийчук, Андрухив, Калинина, Козлова.