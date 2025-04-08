Стал известен состав женской сборной Украины на матч с Чехией
Команды встречаются в 4-м туре Лиги наций
8 апреля женская сборная Украины сыграет второй матч против Чехии в Лиге наций.
Игра состоится в городе Усть-над-Лабем на городском стадионе. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.
Подопечные Владимира Пятенко занимают первую строчку и имеют в своем активе три победы из трех. Украинки победили Албанию (2:1), Хорватию (2:1) и Чехию (1:0).
Главный тренер команды определил основной состав.
Женская сборная Украины: Самсон, Басанская, Апанащенко, Котик, Корсун, Семкив, Петрик, Овдийчук, Андрухив, Калинина, Козлова.
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