Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен состав женской сборной Украины на матч с Чехией
Сборная УКРАИНЫ
08 апреля 2025, 17:32 |
269
0

Стал известен состав женской сборной Украины на матч с Чехией

Команды встречаются в 4-м туре Лиги наций

08 апреля 2025, 17:32 |
269
0
Стал известен состав женской сборной Украины на матч с Чехией
УАФ

8 апреля женская сборная Украины сыграет второй матч против Чехии в Лиге наций.

Игра состоится в городе Усть-над-Лабем на городском стадионе. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

Подопечные Владимира Пятенко занимают первую строчку и имеют в своем активе три победы из трех. Украинки победили Албанию (2:1), Хорватию (2:1) и Чехию (1:0).

Главный тренер команды определил основной состав.

Женская сборная Украины: Самсон, Басанская, Апанащенко, Котик, Корсун, Семкив, Петрик, Овдийчук, Андрухив, Калинина, Козлова.

По теме:
Чехия – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чехия (ж) – Украина (ж). Текстовая трансляция. LIVE
Чехия (ж) – Украина (ж). Прогноз и анонс на матч Лиги наций
женская сборная Украины по футболу Чехия - Украина женская сборная Чехии по футболу Лига наций по футболу среди женщин стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пеп ГВАРДИОЛА: «Как они могли так поступить? Это просто стыд»
Футбол | 08 апреля 2025, 08:26 1
Пеп ГВАРДИОЛА: «Как они могли так поступить? Это просто стыд»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Как они могли так поступить? Это просто стыд»

Тренер «горожан» раскритиковал фанатов «МЮ»

Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Футбол | 07 апреля 2025, 20:25 0
Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил

Жан Беленюк пообещал нападающему «Ромы» сделать из него чемпиона по греко-римской борьбе

Полузащитник Руха избежал перелома носа
Футбол | 08.04.2025, 17:41
Полузащитник Руха избежал перелома носа
Полузащитник Руха избежал перелома носа
Де Брюйне и еще топ-7 свободных агентов ближайшего трансферного окна
Футбол | 08.04.2025, 12:01
Де Брюйне и еще топ-7 свободных агентов ближайшего трансферного окна
Де Брюйне и еще топ-7 свободных агентов ближайшего трансферного окна
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Футбол | 08.04.2025, 07:59
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
07.04.2025, 08:50 17
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
07.04.2025, 00:23
Бокс
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
07.04.2025, 06:25
Футбол
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
07.04.2025, 10:54 22
Футбол
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
07.04.2025, 01:12 1
Футбол
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
07.04.2025, 08:23 6
Снукер
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
07.04.2025, 15:03 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем