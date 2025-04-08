«Кому война...» Кривбасс отреагировал на слухи про ультиматум легионеров

Криворожский «Кривбасс» отреагировал на информацию, что все легионеры хотят покинуть криворожский клуб из-за опасности в городе:

«Кому война... кому трагедия... а для кого-то возможность хайпануть. Первая информация о «бунте» легионеров появилась в издании Футбол Украины. Издание выдало громкий инсайд и даже не обратилось в Клуб, чтобы получить официальный комментарий. А зачем? Ведь главное – это громкий заголовок, и плевать на принципы журналистики и морально-этические нормы.

Напоминаем, что в Кривом Роге продолжается трехдневный траур по 20 людям, чьи жизни унесла ужасная трагедия. Издание это не остановило. Хайп на костях погибших – вот как это называется. Не хватает приличных слов, чтобы комментировать такие «инсайды». Поражают и другие СМИ, которые подхватили эту новость. Остановитесь! Это неуважение к Клубу, к Городу, к жителям Кривого Рога, к погибшим 20 людям среди которых 9 – это дети».