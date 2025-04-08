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Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 17:42 | Обновлено 08 апреля 2025, 17:43
1140
2

«Кому война...» Кривбасс отреагировал на слухи про ультиматум легионеров

Криворожский клуб жестко раскритиковал авторов инсайда

08 апреля 2025, 17:42 | Обновлено 08 апреля 2025, 17:43
1140
2
«Кому война...» Кривбасс отреагировал на слухи про ультиматум легионеров
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» отреагировал на информацию, что все легионеры хотят покинуть криворожский клуб из-за опасности в городе:

«Кому война... кому трагедия... а для кого-то возможность хайпануть. Первая информация о «бунте» легионеров появилась в издании Футбол Украины. Издание выдало громкий инсайд и даже не обратилось в Клуб, чтобы получить официальный комментарий. А зачем? Ведь главное – это громкий заголовок, и плевать на принципы журналистики и морально-этические нормы.

Напоминаем, что в Кривом Роге продолжается трехдневный траур по 20 людям, чьи жизни унесла ужасная трагедия. Издание это не остановило. Хайп на костях погибших – вот как это называется. Не хватает приличных слов, чтобы комментировать такие «инсайды». Поражают и другие СМИ, которые подхватили эту новость. Остановитесь! Это неуважение к Клубу, к Городу, к жителям Кривого Рога, к погибшим 20 людям среди которых 9 – это дети».

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Дмитрий Вус Источник: YouTube
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Battersea
Останавливаться надо было зимой 2014
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