МИЛЕВСКИЙ: «Когда готовишся к игре, а тебя какой-то п*сюн зовет на пиво...»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский развернуто прокомментировал резонансное видео, на котором Андрей Ярмоленко «отчитывает» 14-летнего болельщика за то, что тот назвал его «Ярмолой»:

«Мне тоже не нравится, когда я стою на остановке или в переходе и мне кричат какие-то непонятные люди: «Миля, Миля, Миля, Миля!». Вот так вот. Это как бы неприятно. Кто такой мне этот человек, чтобы кричать «Миля»? Кричать на всю площадь. Поэтому я могу понять Ярмоленко. По-человечески понятно, что это некрасиво. Где воспитание? Он имеет в виду то, что молодое поколение должно уважать старших. Мальчику 10-12 лет, человек разминается, у человека может нет настроения...

Когда мне кричат «Миля» на остановке или МакДональдсе. Что это такое? Вы считаете это нормально? Есть люди, которые подходят, говорят «Владимирович», окей, это нормально, но когда кричат, я этого не понимаю. Это не красиво, это не культурно.

У нас на стадионе можно кричать, но человек разминается, человек готовится к игре, зачем его зае**вать? Вот зачем кричать, как идиоту? Его там малый на пиво звал! Вы считаете это нормально? Где субординация? Человек просто сказал по-взрослому малым, как себя надо вести. Я с Андреем во многом согласен. Когда ты готовишься к игре, а тебя какой-то п*сюн 14-летний зовет на пиво... Ну это нормально? Вырезали какой-то отрывок, говорят: «Ой, Ярмола зазнался». Да нет, он же сам говорит, что не зазнался. Он имеет в виду другие вещи. Андрею 35, а тому малышу 14. Разница какая-то есть? Или вы забыли, что такое субординация? Вы знаете что такое субординация, уважение к старшим?»