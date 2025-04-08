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Англия
08 апреля 2025, 17:11 |
605
0

Адекватная цена. Челси и Арсенал хотят молодого форварда

Лиам Делап точно не останется в составе Ипсвича

08 апреля 2025, 17:11 |
605
0
Адекватная цена. Челси и Арсенал хотят молодого форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Делап

Челси и Арсенал летом будут главными претендентами на форварда Ипсвича Лиама Делепа, которого клуб точно отпустит в случае вылета в Чемпионшип.

Команда находится в зоне вылета и практически не имеет шансов остаться в элите – нужно отыграть дефицит в 12 очков.

Сообщается, что Ипсвич продаст игрока за 40 миллионов фунтов, а лондонские клубы считают такую цену адекватной, учитывая стоимость Виктора Осимхена, Беньямина Шешко или Виктора Дьекереша.

22-летний Делап забил 12 голов и сделал две результативные передачи в своем дебютном сезоне АПЛ.

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Иван Зинченко Источник: ESPN
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