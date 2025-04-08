Адекватная цена. Челси и Арсенал хотят молодого форварда

Челси и Арсенал летом будут главными претендентами на форварда Ипсвича Лиама Делепа, которого клуб точно отпустит в случае вылета в Чемпионшип.

Команда находится в зоне вылета и практически не имеет шансов остаться в элите – нужно отыграть дефицит в 12 очков.

Сообщается, что Ипсвич продаст игрока за 40 миллионов фунтов, а лондонские клубы считают такую цену адекватной, учитывая стоимость Виктора Осимхена, Беньямина Шешко или Виктора Дьекереша.

22-летний Делап забил 12 голов и сделал две результативные передачи в своем дебютном сезоне АПЛ.