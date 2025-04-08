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  4. У капитана Динамо завершается контракт. Клуб не обеспокоен
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 17:40 | Обновлено 08 апреля 2025, 17:49
2242
6

У капитана Динамо завершается контракт. Клуб не обеспокоен

Сообщается, что стороны еще обсудят дальнейшее сотрудничество

08 апреля 2025, 17:40 | Обновлено 08 апреля 2025, 17:49
2242
6
У капитана Динамо завершается контракт. Клуб не обеспокоен
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Контракт капитана Динамо Виталия Буяльского завершается летом 2025 года, однако киевский клуб не обеспокоен этой ситуацией.

Сообщается, что президент Игорь Суркис готов отпустить лидера команды, учитывая его заслуги перед Динамо. Если у хавбека есть желание попробовать себя в другом чемпионате, то клуб мешать не будет.

При этом киевляне в любой момент готовы оформить новый контракт. Буяльский остается лидером команды не только в раздевалке, но и в плане результативности.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок провел 31 матч, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

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Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Gargantua81
идеально конечно отпустить на хорошие условия в МЛС
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+2
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Fitness.sports
32 года, надо игрока отпускать. 3 месяца и свободный агент.
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+1
Remark
А як його відпустять закордон, коли він як і всі військово забовʼязаний?
Чи закон рівний для всіх, а для декого рівніший?
І це стосується не тільки гравців ДК.
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0
kadaad
Давно пора избавиться от этого недоразумения.
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0
SosokDayany
Відсотків на 90 впевнений ,що Кеп залишиться в самому титулованому і популярному клубі України .
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-3
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