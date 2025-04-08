У капитана Динамо завершается контракт. Клуб не обеспокоен

Контракт капитана Динамо Виталия Буяльского завершается летом 2025 года, однако киевский клуб не обеспокоен этой ситуацией.

Сообщается, что президент Игорь Суркис готов отпустить лидера команды, учитывая его заслуги перед Динамо. Если у хавбека есть желание попробовать себя в другом чемпионате, то клуб мешать не будет.

При этом киевляне в любой момент готовы оформить новый контракт. Буяльский остается лидером команды не только в раздевалке, но и в плане результативности.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок провел 31 матч, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.