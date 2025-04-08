Не Педри. Гвардиола хочет подписать фаворита ЗМ, дает астрономическую сумму

Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание El Nacional.

По информации источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола хочет усилить атакующую линию команды и считает 28-летнего футболиста идеальным кандидатом. Коуч готов предложить за игрока «астрономическую сумму».

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 20 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

В обновленном рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от портала Goal Рафинья занимает первое место.