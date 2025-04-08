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Англия
08 апреля 2025, 16:39 | Обновлено 08 апреля 2025, 16:42
735
0

Не Педри. Гвардиола хочет подписать фаворита ЗМ, дает астрономическую сумму

Рафинья может перейти из «Барселоны» в «Манчестер Сити»

08 апреля 2025, 16:39 | Обновлено 08 апреля 2025, 16:42
735
0
Не Педри. Гвардиола хочет подписать фаворита ЗМ, дает астрономическую сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание El Nacional.

По информации источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола хочет усилить атакующую линию команды и считает 28-летнего футболиста идеальным кандидатом. Коуч готов предложить за игрока «астрономическую сумму».

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 20 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

В обновленном рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от портала Goal Рафинья занимает первое место.

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Рафинья Диас Барселона Манчестер Сити Пеп Гвардиола трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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