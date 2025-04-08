Не Педри. Гвардиола хочет подписать фаворита ЗМ, дает астрономическую сумму
Рафинья может перейти из «Барселоны» в «Манчестер Сити»
Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание El Nacional.
По информации источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола хочет усилить атакующую линию команды и считает 28-летнего футболиста идеальным кандидатом. Коуч готов предложить за игрока «астрономическую сумму».
В сезоне 2024/25 Рафинья провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 20 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
В обновленном рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от портала Goal Рафинья занимает первое место.
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