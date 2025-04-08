Барселона ведет переговоры со звездой Ман Сити. Флик против его подписания

Каталонская «Барселона» интересуется португальским полузащитником английского «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, сообщает испанское издание El Nacional.

По информации источника, агент 30-летнего футболиста Жорже Мендеш уже начал переговоры со спортивным директором каталонцев Деку и президентом клуба Жоаном Лапортой.

Однако журналисты отмечают, что главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик выступает против подписания игрока – немец считает, что Бернарду не нужен «Барселоне».

В сезоне 2024/25 Бернарду Силва провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силвой интересуется мадридский «Реал».