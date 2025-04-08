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  4. Барселона ведет переговоры со звездой Ман Сити. Флик против его подписания
Испания
08 апреля 2025, 17:03 |
366
0

Барселона ведет переговоры со звездой Ман Сити. Флик против его подписания

Главному тренеру каталонцев не нужен Бернарду Силва

08 апреля 2025, 17:03 |
366
0
Барселона ведет переговоры со звездой Ман Сити. Флик против его подписания
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва (справа)

Каталонская «Барселона» интересуется португальским полузащитником английского «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, сообщает испанское издание El Nacional.

По информации источника, агент 30-летнего футболиста Жорже Мендеш уже начал переговоры со спортивным директором каталонцев Деку и президентом клуба Жоаном Лапортой.

Однако журналисты отмечают, что главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик выступает против подписания игрока – немец считает, что Бернарду не нужен «Барселоне».

В сезоне 2024/25 Бернарду Силва провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силвой интересуется мадридский «Реал».

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Бернарду Силва Ханс-Дитер Флик Жорже Мендеш Жоан Лапорта Деку Барселона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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