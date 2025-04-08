ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назвал домашний стадион на игру с Карпатами

В понедельник, 14 апреля, в 13:00 по киевскому времени состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Ингулец» и львовские «Карпаты».

Как и сообщал Sport.ua, игра состоится в Александрии на стадионе «Ника».

По нашей информации, именно «Александрия» предложила петровчанам свой стадион «Ника» для домашних поединков.

Сейчас «Ингулец» замыкает турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, набрав 16 очков. В активе «Карпат» 33 зачетных пункта в 23 поединках, что позволяет занимать 6-е место в чемпионате.