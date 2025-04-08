Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назвал домашний стадион на игру с Карпатами
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 15:59 |
1268
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назвал домашний стадион на игру с Карпатами

Команды будут играть в Александрии

08 апреля 2025, 15:59 |
1268
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назвал домашний стадион на игру с Карпатами
Стадион Ника

В понедельник, 14 апреля, в 13:00 по киевскому времени состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Ингулец» и львовские «Карпаты».

Как и сообщал Sport.ua, игра состоится в Александрии на стадионе «Ника».

По нашей информации, именно «Александрия» предложила петровчанам свой стадион «Ника» для домашних поединков.

Сейчас «Ингулец» замыкает турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, набрав 16 очков. В активе «Карпат» 33 зачетных пункта в 23 поединках, что позволяет занимать 6-е место в чемпионате.

По теме:
Имад АШУР: «Очень досадно, что не реализовали моменты»
Андрей КЛИЩУК – об игре с Александрией: «Матч шел до первого гола»
Вслед за Моргуном. В матче против ЛНЗ за Шахтер сможет дебютировать вратарь
стадионы чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов перенос матчей Александрия Украинская Премьер-лига Ингулец стадион Ника Ингулец - Карпаты
Дмитрий Вус Источник: ФК Ингулец
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Футбол | 07 апреля 2025, 20:25 0
Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил

Жан Беленюк пообещал нападающему «Ромы» сделать из него чемпиона по греко-римской борьбе

Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Бокс | 08 апреля 2025, 00:46 0
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»

Промоутер оценил возможный бой между Даниэлем Дюбуа и Чисорой

Не Педри. Гвардиола хочет подписать фаворита ЗМ, дает астрономическую сумму
Футбол | 08.04.2025, 16:39
Не Педри. Гвардиола хочет подписать фаворита ЗМ, дает астрономическую сумму
Не Педри. Гвардиола хочет подписать фаворита ЗМ, дает астрономическую сумму
Не легионеры. Известный тренер назвал главную проблему украинского футбола
Футбол | 08.04.2025, 10:29
Не легионеры. Известный тренер назвал главную проблему украинского футбола
Не легионеры. Известный тренер назвал главную проблему украинского футбола
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
Футбол | 07.04.2025, 20:03
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DidOk
А що не так із стадіоном "Зірка" у Кропивницькому ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
07.04.2025, 10:54 22
Футбол
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
07.04.2025, 02:53
Бокс
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
07.04.2025, 01:12 1
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
07.04.2025, 00:23
Бокс
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
07.04.2025, 06:25
Футбол
Риддик БОУ – о бое Усик – Холифилд: «Никаких сравнений, он его нокаутирует»
Риддик БОУ – о бое Усик – Холифилд: «Никаких сравнений, он его нокаутирует»
07.04.2025, 01:00 1
Бокс
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
07.04.2025, 13:03 1
Футбол
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
07.04.2025, 00:04 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем