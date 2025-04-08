Шахтер против Динамо. Обнародован график матчей 26-го тура УПЛ
Дирекция утвердила дату и время поединков
Дирекция Украинской Премьер-лиги официально утвердила дату и время поединков 26-го тура национальной лиги.
Матчи пройдут с 25 по 27 апреля.
Начнется тур с матча между «Ингульцем» и «Александрией». В свою очередь, заключительным поединком станет украинское классическое, в котором «Шахтер» будет принимать «Динамо».
УПЛ-2024/25. 26-й тур, 25-27 апреля
25 апреля (пятница)
«Ингулец» – «Александрия» – 15:30
«Заря» – «Левый Берег» – 18:00
26 апреля (суббота)
«Черноморец» – «Рух» – 13:00
«ЛНЗ» – «Кривбасс» – 15:30
«Оболонь» – «Карпаты» – 18:00
27 апреля (воскресенье)
«Ворскла» – «Верес» – 13:00
«Колос» – «Полесье» – 15:30
«Шахтер» – «Динамо» – 18:00
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