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Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 15:38 | Обновлено 08 апреля 2025, 15:40
1599
1

Шахтер против Динамо. Обнародован график матчей 26-го тура УПЛ

Дирекция утвердила дату и время поединков

08 апреля 2025, 15:38 | Обновлено 08 апреля 2025, 15:40
1599
1
Шахтер против Динамо. Обнародован график матчей 26-го тура УПЛ
УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги официально утвердила дату и время поединков 26-го тура национальной лиги.

Матчи пройдут с 25 по 27 апреля.

Начнется тур с матча между «Ингульцем» и «Александрией». В свою очередь, заключительным поединком станет украинское классическое, в котором «Шахтер» будет принимать «Динамо».

УПЛ-2024/25. 26-й тур, 25-27 апреля

25 апреля (пятница)

«Ингулец» – «Александрия» – 15:30

«Заря» – «Левый Берег» – 18:00

26 апреля (суббота)

«Черноморец» – «Рух» – 13:00

«ЛНЗ» – «Кривбасс» – 15:30

«Оболонь» – «Карпаты» – 18:00

27 апреля (воскресенье)

«Ворскла» – «Верес» – 13:00

«Колос» – «Полесье» – 15:30

«Шахтер» – «Динамо» – 18:00

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Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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