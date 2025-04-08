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Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 15:11 | Обновлено 08 апреля 2025, 15:44
355
0

Стало известно, где Ингулец примет Карпаты

Команде не придется далеко ехать

08 апреля 2025, 15:11 | Обновлено 08 апреля 2025, 15:44
355
0
Стало известно, где Ингулец примет Карпаты
Стадион Ника

Как стало известно Sport.ua, поединок 24 тура УПЛ «Ингулец» – «Карпаты» пройдет в Александрии на стадионе «Ника».

По имеющейся информации, на прошлой неделе велись переговоры руководства ФК «Ингулец» с «Карпатами» о том, что матч может состояться во Львове, но ситуация резко изменилась после того, как «Александрия» предложила петровчанам свой стадион «Ника» для домашних поединков. Конечно, те с радостью дали согласие, ведь до Александрии – 40 километров, в результате чего обойдется без логистических проблем и, главное, противостояние с «Карпатами» смогут посетить самые преданные местные болельщики.

В матче с «Карпатами» также может состояться дебют последнего «зимнего» новичка «Ингульца» – нападающего Никиты Дзеня из «Черноморца», а вот его бывший одноклубник Евгений Янович еще находится на просмотре.

Сейчас «Ингулец» замыкает турнирную таблицу, набрав 16 очков, а его матч с «Карпатами» начнется 14 апреля в 13:00.

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Ингулец Карпаты Львов Ингулец - Карпаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стадион Ника Александрия инсайд стадионы перенос матчей Евгений Янович
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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