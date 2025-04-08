Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 23-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

Александр Шовковский празднует 40-ю тренерскую викторию в 51-м матче в УПЛ. Меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только Мирче Луческу, Юрию Семину и Сергею Реброву.

«Динамо» одерживает 10-ю победу на своем поле в этом чемпионате.

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 25 игр (+19=6), а домашняя – 23-х (+19=4).

Бело-синие забивают в родных стенах 10 встреч подряд.

«Динамо» проводит 10-й сухой матч в сезоне, а «Левый берег» – 15-й безголевой.

100-й поединок в карьере проводит Валентин Рубчинский (ЧУ – 73, КУ – 5, ЕК – 22).

30-й мяч в клубной карьере забивает Николай Шапаренко (ЧУ – 24, КУ – 2, ЕК – 4).

Андрей Ярмоленко поражает ворота 28-го клуба элитного дивизиона.

ФК Динамо

Виталий Первак проводит 150-й матч в чемпионатах Украины как игрок и тренер (128 + 22).

«Шахтер», нанесший 3-й разгром «Вересу», одерживает 10-ю победу на своем поле в этом сезоне.

Дончане 8-й раз подряд берут верх над ровенчанами в родных стенах (мячи 19-2).

Оранжево-черные забивают красно-черным 14 игр кряду, а дома – во всех 9.

Марино Пушич празднует 30-ю викторию в чемпионатах Украины.

Беспроигрышная и голевая домашние серии горняков достигают 12 матчей (+10=2).

«Шахтер» проводит 10-й сухой матч в УПЛ-2024/25.

Кевин становится автором 50-гола горняков в этом сезоне, а Лассина Траоре, забивший 10-й мяч «джокеров» дончан в нынешнем чемпионате, – 20-го гола оранжево-черных в домашних баталиях с красно-черными.

Дмитрий Ризнык проводит 50-й матч в УПЛ в рядах «Шахтера».

Дончане не пропускают 303 минуты подряд, а ровенчане не забивают в гостях – 288.

Безвыигрышная серия «Вереса» в поединках с «Шахтером» достигает 14 игр (=2-12).

Валерий Кучеров становится первым футболистом красно-черных, проведшим 100 матчей в чемпионатах Украины.

17-летний Антон Выдрич становится 150-м игроком, задействованным «Вересом» в элитном дивизионе.

Мяч, забитый Георгием Судаковым, оказывается 50-м, пропущенным ровенчанами в УПЛ при Олеге Шандруке.

«Александрия» 3-й раз подряд берет верх над «Кривбассом» в родных стенах (мячи 4-0).

«Горожане» одерживают в общем 4-ю победу кряду (мячи 7-0), а дома – 3-ю (мячи 7-1).

Черно-желто-зеленые празднуют 80-ю викторию на своем поле.

«Александрия» устанавливает личный рекорд, продлив домашнюю беспроигрышную серию до 16 игр (+12=4).

Александрийцы, не пропускающие 4 матча подряд (360 минут), проводят 70-й сухой матч в родных стенах.

«Кривбасс» по-прежнему не знает побед в гостях у «Александрии» – 3 ничьи и 3 поражения.

300-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Юрий Вернидуб (+129=75-96, 408-343), 70-й – Руслан Ротань (+27=26-17, 84-71).

ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Алексей Гуцуляк забивает 11-й мяч в УПЛ за «Полесье» и становится новым рекордсменом клуба, обойдя Александра Назаренко.

«Карпаты» прерывают общую сухую и серию – на 462-й минуте и гостевую безголевую – на 399-й.

«Заря» берет верх над «Ворсклой» в общем 7-й раз подряд (мячи 14-5), а в гостях – 3-й (мячи 7-4).

Луганчане празднуют 10-ю викторию в этом сезоне, а Младен Бартулович – 10-ю на тренерском посту в УПЛ.

Филипп Будковский забивает полтавчанам больше, чем кому-либо – 5 мячей.

«Ворскла» терпит 327-е поражение, повторяя антирекорд «Черноморца», в том числе «рекордное» 120-е на своем поле.

90-й раз уступают соперникам команды Юрия Максимова (ЧУ – 79, КУ – 9, ЕК – 2).

Игорь Пердута проводит 293-й матч в УПЛ и, обойдя Арменда Даллку, выходит на второе место в списке гвардейцев бело-зеленых. А на четвертую строчку этого рейтинга передвигается Александр Скляр, который 244-й раз отыграв за полтавчан, обходит Геннадия Медведева.

«Рух» обновляет личный рекорд, продлив безничейную серию до 8 игр (+3-5).

Подопечные Виталия Пономарева проводят 10-й сухой матч в этом сезоне.

Юрий Климчук становится первым футболистом желто-черных, проведшим 100 игр в УПЛ.

«Колос» терпит 10-е поражение в нынешнем чемпионате.

Ковалевцы не могут поразить ворота «Руха» 325 минут кряду.

«Черноморец» прерывает две проигрышные серии: 4-матчевую общую и 3-матчевую домашнюю, а также сериал с пропущенными голами, который составил 13 игр. Последний раз одесситы играли на «ноль» 4 октября 2024 года – 1:0 дома с «Оболонью».

«Моряки» обходятся без мировых 12 матчей подряд (+2-10).

Команды Александра Кучера побеждают во всех трех встречах с коллективами Романа Григорчука (мячи 4-1).

ЛНЗ повторяет личный антирекорд, потерпев 2-е поражение кряду на чужих полях (мячи 0-2).

«Оболонь» и Сергей Шищенко празднуют 10-ю викторию в элитном дивизионе.

50-й мяч в УПЛ пропускает голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Геннадий Пасич, 100-й – Илья Путря (оба – ЛНЗ), 50-й – Олег Кудрик («Полесье»), Александр Романчук («Кривбасс»), Сергей Суханов («Оболонь») и Денис Янаков («Черноморец»), 1-й – Джевисон Беннетт (ЛНЗ) и Антон Выдрич («Верес»).

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Валерий Лучкевич («Динамо»), во 2-м – Венделл Габриел («Верес»).

ФК Динамо. Валерий Лучкевич (№27) дебютировал в Динамо

45-й мяч в УПЛ забивает Алексей Гуцуляк, 5-й – Евгений Скиба.

2-й пенальти из 5 реализовывает Алексей Гуцуляк.

Андрей Ярмоленко становится автором 400-го гола сезона-2024/25, а Лассина Траоре забивает 50-й мяч «джокеров».

45-й сухой матч в элитном дивизионе проводит Дмитрий Ризнык, 1-й – Чиджиоке Аниагбосо (во 2-й игре).

7-ю красную карточку в карьере получает Александр Скляр.

50-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывают для своих команд Роман Гончаренко («Верес») и Аринальдо Ррапай («Колос»).

70-й поединок в чемпионатах Украины проводит арбитр из Киевской области Денис Шурман.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ