Утверждено расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины
Оба поединка пройдут 23 апреля
Во вторник, 8 апреля, дирекция по проведению Vbet Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/2 финала турнира сезона-2024/2025.
За место в финале между собой будут соревноваться следующие пары: «Буковина» – «Динамо» Киев и «Полесье» – «Шахтер» Донецк. Оба поединка пройдут 23 апреля 2025 года.
Сначала зрители просмотрят матч между «Буковиной» и «Динамо», который начнется в 16:00. На сегодня встреча должна состояться на стадионе «Украина» во Львове, однако место проведения будет подтверждено позже.
Далее болельщиков будет ждать противостояние «Полесье» с «Шахтером» – начало в 18:00. Местом поединка станет «Центральный стадион» в Житомире.
Кубок Украины-2024/25. 1/2 финала, 23 апреля
- «Буковина» (Черновцы) – «Динамо» (Киев). Львов. Стадион «Украина» (предварительно место проведения будет подтверждено позже). 16:00
- «Полесье» (Житомир) – «Шахтер» (Донецк). Житомир. Центральный стадион. 18:00
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