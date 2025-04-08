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Кубок Украины
08 апреля 2025, 14:09 | Обновлено 08 апреля 2025, 14:12
1862
1

Утверждено расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины

Оба поединка пройдут 23 апреля

08 апреля 2025, 14:09 | Обновлено 08 апреля 2025, 14:12
1862
1
Утверждено расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины
УАФ

Во вторник, 8 апреля, дирекция по проведению Vbet Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/2 финала турнира сезона-2024/2025.

За место в финале между собой будут соревноваться следующие пары: «Буковина» – «Динамо» Киев и «Полесье» – «Шахтер» Донецк. Оба поединка пройдут 23 апреля 2025 года.

Сначала зрители просмотрят матч между «Буковиной» и «Динамо», который начнется в 16:00. На сегодня встреча должна состояться на стадионе «Украина» во Львове, однако место проведения будет подтверждено позже.

Далее болельщиков будет ждать противостояние «Полесье» с «Шахтером» – начало в 18:00. Местом поединка станет «Центральный стадион» в Житомире.

Кубок Украины-2024/25. 1/2 финала, 23 апреля

  • «Буковина» (Черновцы) – «Динамо» (Киев). Львов. Стадион «Украина» (предварительно место проведения будет подтверждено позже). 16:00
  • «Полесье» (Житомир) – «Шахтер» (Донецк). Житомир. Центральный стадион. 18:00
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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Буковина Черновцы Полесье Житомир
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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