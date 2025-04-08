Утверждено расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины

Во вторник, 8 апреля, дирекция по проведению Vbet Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/2 финала турнира сезона-2024/2025.

За место в финале между собой будут соревноваться следующие пары: «Буковина» – «Динамо» Киев и «Полесье» – «Шахтер» Донецк. Оба поединка пройдут 23 апреля 2025 года.

Сначала зрители просмотрят матч между «Буковиной» и «Динамо», который начнется в 16:00. На сегодня встреча должна состояться на стадионе «Украина» во Львове, однако место проведения будет подтверждено позже.

Далее болельщиков будет ждать противостояние «Полесье» с «Шахтером» – начало в 18:00. Местом поединка станет «Центральный стадион» в Житомире.

Кубок Украины-2024/25. 1/2 финала, 23 апреля