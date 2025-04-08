Призовой фонд Мастерса в Монте-Карло превысил за 6 миллионов долларов

Общий призовой фонд, предложенный теннисистам на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло на этой неделе, составляет более шести миллионов долларов (6 128 940).

Победитель турнира ATP 1000 в Монако получит около 1 миллиона долларов. Кроме того на Мастерсе будут разыграны рейтинговые баллы.