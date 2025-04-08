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  4. Призовой фонд Мастерса в Монте-Карло превысил за 6 миллионов долларов
ATP
08 апреля 2025, 13:55 | Обновлено 08 апреля 2025, 13:59
15
0

Призовой фонд Мастерса в Монте-Карло превысил за 6 миллионов долларов

Победитель турнира в Монако получит 1000 рейтинговых баллов

08 апреля 2025, 13:55 | Обновлено 08 апреля 2025, 13:59
15
0
Призовой фонд Мастерса в Монте-Карло превысил за 6 миллионов долларов
Getty Images

Общий призовой фонд, предложенный теннисистам на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло на этой неделе, составляет более шести миллионов долларов (6 128 940).

Победитель турнира ATP 1000 в Монако получит около 1 миллиона долларов. Кроме того на Мастерсе будут разыграны рейтинговые баллы.

  • 1/32 финала: $27 тыс. – 10 рейтинговых баллов
  • 1/16 финала: $48 тыс. – 50 рейтинговых баллов
  • 1/8 финала: $90 тыс. – 100 рейтинговых баллов
  • Четвертьфинал: $154 тыс. – 200 рейтинговых баллов
  • Полуфинал: $309 тыс. – 400 рейтинговых баллов
  • Финалист: $564 тыс. – 650 рейтинговых баллов
  • Победитель: $1,03 млн. – 1000 рейтинговых баллов
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ATP Монте-Карло призовой фонд рейтинг ATP
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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