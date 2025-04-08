ATP08 апреля 2025, 13:55 | Обновлено 08 апреля 2025, 13:59
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Призовой фонд Мастерса в Монте-Карло превысил за 6 миллионов долларов
Победитель турнира в Монако получит 1000 рейтинговых баллов
08 апреля 2025, 13:55 | Обновлено 08 апреля 2025, 13:59
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Общий призовой фонд, предложенный теннисистам на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло на этой неделе, составляет более шести миллионов долларов (6 128 940).
Победитель турнира ATP 1000 в Монако получит около 1 миллиона долларов. Кроме того на Мастерсе будут разыграны рейтинговые баллы.
- 1/32 финала: $27 тыс. – 10 рейтинговых баллов
- 1/16 финала: $48 тыс. – 50 рейтинговых баллов
- 1/8 финала: $90 тыс. – 100 рейтинговых баллов
- Четвертьфинал: $154 тыс. – 200 рейтинговых баллов
- Полуфинал: $309 тыс. – 400 рейтинговых баллов
- Финалист: $564 тыс. – 650 рейтинговых баллов
- Победитель: $1,03 млн. – 1000 рейтинговых баллов
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