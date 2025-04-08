Первая лига. Харьковское дерби, голевое шоу и разгром 5:0 от Нивы

5-6 апреля были сыграны матчи Первой лиги Украины. В «Чемпионской группе» состоялись поединки первого тура весенней части сезона, а в «Группе выбывания» команды сыграли уже встречи второго тура. Sport.ua выделил главные события в этих апрельских матчах Первой лиги.

Победы с минимальным перевесом одержали «Эпицентр», «Полтава», Буковина», «Металлист» и «Прикарпатье». «Нива» записала в свой актив разгромную викторию. А в матчах «Минай» – «Металлург» и «Подолье» – «Виктория» были зафиксированы ничьи.

Самые заснеженные арены тура

ФК Прикарпатье

На выходных в западных регионах Украины шел снег, а потому на некоторых стадионах команды играли в непростых для себя условиях. Заснеженными оказались арены в Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске, Черновцах и Каменец-Подольском.

Разгром тура

Тернопольская «Нива» разгромила со счетом 5:0 на своем поле «Диназ». Подопечные Юрия Вирта одержали вторую подряд победу, на этот раз забив в ворота оппонента аж пять мячей. Дублей и хет-триков не было, но зато сразу пять футболистов из «Нивы» порадовали своих фанатов голами. Речь идет об Андрее Демиденко Сергее Давыдове, Дмитрии Галадее, Иване Паламарчуке и Андрее Бее.

Сейв тура

В начале второго тайма матча «Нива» – «Диназ» Даниил Кириченко мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. Вратарь тернопольской команды Илья Ольховой в эффектном прыжке парировал мяч и тем самым удержал победный счет в пользу «Нивы». Ольховой в принципе по ходу встречи надежно действовал в рамке, что не позволило гостям забить хотя бы гол престижа в Тернополе.

Самые удачные замены тура

Наставник «Подолья» Сергей Ковалец в матче с «Викторией» на 67-й минуте удачно выпустил на поле Евгения Профатило, который на 88-й минуте своим точным ударом сделал счет 1:1 и тем самым принес ничью хмельницкой команде. Также тренерский штаб «Прикарпатья» с Олегом Рыпаном во главе сделал правильную ставку на Юрия Радульского, который в матче против «Кремня» вышел на поле на 61-й минуте. По итогу 77-й номер команды из Ивано-Франковска уже на 73-й минуте элегантным ударом со штрафного отправил мяч в девятку гостей. Этот гол оказался победным для «Прикарпатья», которое выиграло встречу со счетом 2:1.

Гол тура

Классный голаццо со штрафного в исполнении полузащитника «Прикарпатья» Юрия Радульского заслуживает на звание самого красивого забитого мяча. Веса этому голу придает и тот факт, что Радульский вышел на замену и его точное попадание в девятку стало победным для команды из Ивано-Франковска.

Удаления тура

Защитник «Прикарпатья» Сергей Швец и дефендер «Кудровки» Юрий Потимков получили прямые красные карточки за фолы. Оба футболиста не сыграли в мяч, и арбитры их удалили с поля.

Дерби тура

ФК Металлист

Безусловно, на минувших выходных главным дерби в Первой лиге стало противостояние двух харьковских команд, а именно «Металлиста» и «Металлиста 1925». Победу в этом поединке одержал «Металлист». На 43-й минуте красивым голом головой в раздевалку отличился бразильский защитник Гомес. Этого забитого мяча подопечным Андрея Анищенко хватило для того, чтобы со счетом 1:0 переиграть коллектив Патрика ван Леувена.

Капитаны тура

Классный гол капитана «Буковины» Виталия Кольцова принес победу со счетом 1:0 черновицкой команде. 31-летний опытный полузащитник по-профессорски разобрался в чужой штрафной площадке и технично закатил мяч в дальний угол ворот «Кудровки». Также можно выделить капитана «Прикарпатья» Василия Француза, который своим реализованным пенальти положил начало победе ивано-франковской команды в матче с «Кремнем» (2:1). Стоит внимания и капитан «Металлиста» Владислав Рыбак, который не позволил распечатать свои ворота в дерби, хотя «Металлист 1925» очень хотел это сделать. 23-летний голкипер грамотно действовал в рамке, успешно руководя обороной и не позволяя мячу пересечь линию своих ворот.

Травма тура

На 16-й минуте поединке с «Эпицентром» из-за повреждения был заменен защитник ФК ЮКСА Евгений Селин, который прихрамывал. В своем инстаграме экс-защитник сборной Украины сообщил, что его побеспокоила боковая связка колена.

Камбеки тура

В матче «Эпицентр» – «ЮКСА» Роман Дебелко вывел коллектив с Киевщины вперед уже на девятой минуте, но хозяева поля в мегаярком матче с феерической развязкой победили со счетом 4:3!

В поединке против «Агробизнеса» «Полтаве» удалось добиться волевой победы. После пропущенного на седьмой минуте гола от Дмитрия Касимова полтавская команда собралась и дважды забила в ворота оппонента – сделали это Владимир Одарюк и Евгений Мисюра. Как итог у «муниципалов» получилось победить в выездном поединке со счетом 1:2.

Радость тура

Гол в ворота «Агробизнеса» защитник «Полтавы» Евгений Мисюра отпраздновал, положив мяч под футболку. Тем самым футболист полтавской команды, судя по всему, отпраздновал рождение ребенка.

Лучшее голевое шоу тура

Естественно, самым ярким поединком стал матч между «Эпицентром» и ФК ЮКСА. Команда из Каменец-Подольского одержала победу со счетом 4:3! За «Эпицентр» дубль оформил Иван Бендера, а в составе команды из Киевской области два мяча забил Никита Сытников. Любопытно, что пять голов этого поединка были забиты, начиная с 81-й минуты и до 90+10 минуты.

Плей-офф за повышение Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Эпицентр 1 1 0 0 25 - 10 32 2 Полтава 1 1 0 0 22 - 13 28 3 Агробизнес 1 0 0 1 17 - 15 28 4 Металлист 1 1 0 0 21 - 11 25 5 Металлист 1925 1 0 0 1 16 - 10 25 6 Кудровка 1 0 0 1 17 - 12 25 7 Буковина 1 1 0 0 12 - 11 23 8 ЮКСА 1 0 0 1 28 - 25 22 Полная таблица