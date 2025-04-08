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  4. Реал – пятый. Суперкомпьютер обновил шансы команд в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
08 апреля 2025, 13:35 |
885
1

Реал – пятый. Суперкомпьютер обновил шансы команд в Лиге чемпионов

«Барселона» увеличила отрыв от ближайших конкурентов

08 апреля 2025, 13:35 |
885
1
Реал – пятый. Суперкомпьютер обновил шансы команд в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

8/9 и 15/16 апреля состоятся матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которых определится четыре клуба, который продолжат борьбу за трофей.

Аналитическая система Opta Analyst обновила шансы команд на победу в турнире. Главный фаворит – испанская «Барселона» – еще больше увеличила отрыв от своих преследователей. Шансы каталонского клуба оцениваются в 23,1%.

Конкурентами подопечных Ханса-Дитера Флика суперкомпьютер считает французский ПСЖ (19,3%) и лондонский «Арсенал» (15,6%). Стоит отметить, что мадридский «Реал», который победил в прошлом сезоне, занимает лишь пятое место. Шансы «сливочных» оцениваются в 12,2%.

Продолжительное время фаворитом Лиги чемпионов считался английский «Ливерпуль», однако «мерсисайдцы» уступили ПСЖ и вылетели на стадии 1/8 финала.

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов по данным Opta

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Лига чемпионов Opta Арсенал Лондон Реал Мадрид ПСЖ Астон Вилла Барселона Боруссия Дортмунд Бавария Интер Милан
Николай Титюк Источник: The Analyst
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Реал вынесет Арсенал, остальное может и правда
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